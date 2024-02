Por qué los padres deben evitar transferir saliva a la boca de sus bebés

A menudo se ve a madres que, cuando su bebé tira el chupete al suelo, lo recogen y lo ponen en su propia boca para "limpiarlo". Algunos padres también besan a sus bebés en la boca o comparten los mismos cubiertos o incluso un cepillo de dientes en una emergencia.

Esto es un terrible error. La boca de un adulto está llena de una amplia variedad de bacterias y hongos, incluyendo patógenos dañinos como Candida albicans.

Un nuevo estudio de Estados Unidos y Kuwait ha encontrado que las madres con altos niveles de placa dental tienen ocho veces más probabilidades de transferir Candida albicans, que está involucrado en la caries dental y enfermedades de las encías, a sus bebés, destacando la necesidad de que las madres mantengan sus dientes limpios.

Nisreen Al Jallad, Tong Tong Wu y Jin Xiao de la Universidad de Rochester en Nueva York y Naemah Alkhars de la Universidad de Kuwait acaban de publicar sus hallazgos en la revista PLOS One bajo el título "Tipificación de secuencias multilocus de aislamientos orales revela una alta relación genética de díadas madre-hijo en los primeros años de vida".

Escribieron que Candida albicans es un hongo patógeno recientemente reconocido por su papel en el desarrollo de caries severas en la infancia temprana. Su colonización en la boca comienza al nacer, pero el nivel de participación de la madre en la transmisión de levaduras a sus hijos no ha estado claro.

¿Cómo llegaron los investigadores a la conclusión anterior?

Su estudio utilizó una cohorte prospectiva de madres e hijos para investigar la contribución materna de la colonización oral de C. albicans en los primeros años de vida. Se recogieron muestras de la boca de 160 pares de madres e hijos durante el embarazo y desde el nacimiento hasta los dos años de vida. Utilizaron secuenciación del genoma completo para obtener información genética de los aislados de C. albicans y examinaron la relación genética entre C. albicans entre las madres y sus hijos.

Aunque factores como raza, origen étnico, método de parto y comportamientos de alimentación no mostraron una conexión significativa con la transmisión de madre a bebé, el estado de higiene oral de la madre reflejado por el índice de placa emergió como un factor significativo.

Los estudios han informado que C. albicans se puede detectar en la saliva y la placa dental de individuos con caries dentales y que su concentración es más alta en aquellos con caries activas que en aquellos sin ellas, escribieron los autores. Además, se ha demostrado que el hongo forma biopelículas en la superficie de los dientes que pueden promover la retención de otros microorganismos y contribuir al desarrollo de las caries.