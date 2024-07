Finalmente reconociendo el desastre de opioides en Israel

Cuando en 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. contaron las muertes de más de un millón de estadounidenses por sobredosis de opioides - drogas sintéticas y recetadas para el dolor, incluyendo fentanilo (100 veces más potente que la morfina), oxicodona, hidrocodona y muchas otras - al Ministerio de Salud de Israel se le preguntó si podría suceder aquí. No, dijo su portavoz, aunque casi todos los fenómenos negativos y positivos en América del Norte inevitablemente llegan aquí en un par de años.

La epidemia comenzó hace unos 25 años cuando las compañías farmacéuticas y de atención médica comenzaron a promocionar entusiastamente estos químicos altamente adictivos, afirmando que eran efectivos para aliviar el sufrimiento y no causaban dependencia.

Un estudio publicado en mayo pasado por investigadores de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins encontró que uno de cada tres estadounidenses ha perdido a alguien, ya sea un familiar o un amigo, por una sobredosis de opioides u otras drogas. El Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de EE.UU. encontró que más de 320.000 niños estadounidenses han perdido padres por sobredosis en la última década, y los costos financieros anuales para EE.UU. de la crisis de opioides ascienden a 1 billón de dólares.

Mayores consumidores de opioides per cápita

Increíblemente, los israelíes son hoy los mayores consumidores per cápita en el mundo de opioides, y un número desconocido de ellos están adictos o ya han fallecido. Nadie conoce las cifras de mortalidad aquí, ya que las causas de muerte se describen como fallos orgánicos, convulsiones, ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, no se enumeran por lo que realmente los causó.

¿Es este otro ejemplo de un "malentendido" - una ilusión optimista a la escala de la creencia del gobierno, las FDI y las fuerzas de seguridad de que Hamás "se comportaría" si se le pagara regularmente con maletas llenas de efectivo? ¿Se dirige Israel hacia donde ya está Estados Unidos? Quizás. Lo que está claro es que nuestras diversas autoridades de salud ahora tienen que arreglar de alguna manera el lío de los opioides.

Dra. Paola Rosca, jefa de psiquiatría del Ministerio de Sanidad. (credit: Courtesy)

El escándalo ha sido indirectamente vergonzoso para Israel porque entre las empresas más notorias involucradas en el desastre de los opioides está la familia Sackler, que es dueña de la empresa Purdue Pharma que fabricó y promocionó el poderoso y adictivo opioide OxyContin y que ahora se están hundiendo en enormes demandas legales. La Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv, que durante décadas fue conocida como la Facultad Sackler, ha eliminado ese nombre de su denominación.

El año pasado, el Comité de Salud de la Knesset se reunió para discutir el aumento en el consumo de opioides aquí, con el testimonio del decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Ben-Gurion del Negev y destacado epidemiólogo, el Prof. Nadav Davidovitch, quien también es el investigador principal y presidente del Programa de Política de Salud del Centro Taub. Él enfatizó que el uso inapropiado de medicamentos fuertes para el dolor conduce a la adicción y otras graves consecuencias negativas, y señaló que si bien la mayoría del aumento en el consumo es entre pacientes de un nivel socioeconómico más bajo, los más adinerados también están enganchados. Davidovitch llamó a la puesta en marcha de programas serios para tratar a los israelíes adictos basándose en las experiencias de otros países con la crisis.

Los opioides se adhieren a las proteínas de los receptores de opioides en las células nerviosas del cerebro, intestino, médula espinal y otras partes del cuerpo. Esto obstruye los mensajes de dolor enviados desde el cuerpo a través de la médula espinal hasta el cerebro. Si bien pueden aliviar eficazmente el dolor, pueden ser muy adictivos, especialmente cuando se consumen durante más de unos meses para aliviar un dolor agudo, por hábito o por la sensación de placer de los pacientes (algunos usuarios se sienten "colocados"). Los pacientes que de repente dejan de tomarlos a veces pueden sufrir de insomnio o nerviosismo, por lo que es importante reducir gradualmente la dosis antes de dejar de tomarlos definitivamente.

El Ministerio de Salud se vio obligado en 2022 a modificar las etiquetas en el empaque de los medicamentos opioides para advertir sobre el peligro de la adicción después de que el Tribunal Superior de Justicia escuchara una petición presentada por los Médicos por los Derechos Humanos de Israel y la organización de derechos de los pacientes Le'altar, que afirmaba que el ministerio había sido presionado por las compañías farmacéuticas para oponerse a esto. Tras hacerse públicos documentos del ministerio que mostraban que los médicos sabían poco sobre las adicciones causadas por los opioides, la psiquiatra Dra. Paola Rosca - jefa del departamento de adicciones del ministerio - dijo al tribunal que los analgésicos sintéticos causan adicción. No negó la afirmación de que el ministerio fue presionado por las compañías farmacéuticas para oponerse a los cambios en las etiquetas.

Sin receta especial, sin límite de tiempo, sin supervisión

En una entrevista con The Jerusalem Post, el Prof. Pinhas Dannon - psiquiatra jefe del Centro Médico Herzog en Jerusalén y experto líder en adicción a opioides - señaló que cualquier persona con un título médico puede recetar analgésicos sintéticos a los pacientes. "No hay una receta especial, no hay límite de tiempo, no hay supervisión", dijo.

"Una persona que se somete a una cirugía y que podría sufrir un dolor grave a menudo recibe automáticamente recetas para opioides, no solo una sino varias", reveló Dannon. "Nadie verifica después si el paciente los tomó, los entregó a otros (por dinero o no), si tomó varios tipos a la vez, o si dejó de tomarlos. También son recetados por médicos de familia, ortopedistas que tratan el dolor crónico de espalda, urólogos y otros doctores, no solo por cirujanos".

Dannon, quien dirige una clínica hospitalaria que intenta curar la adicción a los opioides, dijo que solo hay alrededor de tres hospitales psiquiátricos en todo el país que tienen departamentos internos para tratar a pacientes gravemente adictos. "No todos los adictos necesitan tratamiento hospitalario, pero cuando construyamos nuestro nuevo centro de psiquiatría, podríamos ofrecer ese servicio".

Dado que los opioides son relativamente baratos e incluidos en la canasta de servicios de salud, los cuatro fondos de salud públicos que los pagan y los suministran no han prestado mucha atención. Una vez que un medicamento está en la canasta, no se elimina ni se cuestiona. Solo ahora, cuando se ven amenazados por demandas por dependencia, los fondos de salud han comenzado a prestar atención y tratan de promover reducciones en el uso.

Dannon declaró que los fondos de salud, hospitales y farmacias deben supervisar seriamente el uso de opioides mediante un rastreo y que el ministerio requiera que se informe quién los está tomando, cuánto, qué edades, y por cuánto tiempo. Los opioides están destinados para el dolor agudo, no para un largo período de tiempo. “El Ministerio de Salud apaga incendios, pero falla en la prevención y supervisión”, dijo.

Un equipo de investigación canadiense acaba de llevar a cabo un estudio en siete departamentos de emergencia de hospitales en Quebec y Ontario para determinar la cantidad ideal de opioides recetados para controlar el dolor en pacientes dados de alta y reducir los opioides no utilizados disponibles para el abuso.

Recomendaron que los médicos podrían adaptar la cantidad recetada a la condición específica que causa el dolor, basándose en estimaciones para aliviar el dolor en el 80% de los pacientes durante dos semanas, con la cantidad más pequeña para el dolor renal o abdominal (ocho tabletas) y la más alta para el dolor de espalda (21 tabletas) o fracturas (24 tabletas), y añadir una fecha de caducidad para ellos. Dado que la mitad de los participantes consumieron incluso cantidades más pequeñas, los farmacéuticos podrían proporcionar la mitad de esta cantidad para reducir aún más los opioides no utilizados disponibles para el abuso.

Sin instrucción médica sobre el tema

Rosca, que nació en Italia donde estudió medicina y emigró a Israel en 1983, ha trabajado en el ministerio desde el año 2000; en 2006 se convirtió en jefa del departamento de adicciones.

"En Italia, todo psiquiatra debe aprender sobre adicciones al alcohol y otras drogas, incluidos los opioides", dijo. "Aquí, no hay ningún curso obligatorio en ninguna escuela de medicina sobre el tema. Intentamos persuadir a la Asociación Médica de Israel y a su Consejo Científico, que decide sobre los planes de estudio y especializaciones, pero no tuvimos éxito. Tal vez ahora, ante la crisis, cambie de opinión. Ofrecemos cursos opcionales como educación médica continua para los médicos interesados".

Su departamento quería que los farmacéuticos proporcionaran un monitoreo electrónico de las compras de opioides, pero "el Ministerio de Justicia se opuso argumentando que violaría la privacidad. No se me pidió mi opinión".

Ella reconoce que el ministerio carece de estadísticas sobre el número de personas adictas, y los árabes han sido excluidos de los cálculos hasta ahora. "Estamos realizando un estudio con el Instituto Myers-JDC-Brookdale de Jerusalén para averiguar cuántos hay. Algunos dicen que es el uno por ciento, otros el cinco por ciento. Esperamos que para diciembre tengamos cifras más precisas. Antes de la pandemia de COVID-19, el ministerio estableció un comité sobre qué hacer con los opioides, pero sus recomendaciones nunca se publicaron y no hubo campaña", recordó Rosca.

En 1988, el gobierno estableció la Autoridad Estatutaria Antidrogas que estaba ubicada en el vecindario de Givat Shaul en Jerusalén. Estaba activa en la lucha contra el abuso y compartía investigaciones con expertos extranjeros, pero hace siete años, su nombre cambió a Autoridad Nacional para la Seguridad Comunitaria y pasó a formar parte del Ministerio de Seguridad Nacional, perdiendo gran parte de sus presupuestos, y según observadores, también su efectividad.

El Ministerio de Salud solía ser responsable de establecer y operar clínicas para la rehabilitación de drogas, pero en 1997 lo cedió a una organización sin fines de lucro llamada la Asociación de Salud Pública de Israel, que emplea a numerosos profesionales anteriores del ministerio. Su directora general, la abogada Yasmin Nachum, dijo en una entrevista al Post que la ASPA es muy activa en la lucha contra la adicción a las drogas.

Una línea de atención telefónica dirigida por profesionales sobre la adicción, puesta en marcha por Yasmin Nachum, directora general de la Asociación de Salud Pública de Israel. (credit: IPHA)

"Israel ya no puede negar que estamos en una preocupante epidemia de opioides como la de EE. UU.: Estamos ahí", dijo. "Vemos pacientes todos los días. Algunos solían consumir heroína y otras drogas de la calle, pero con el fácil acceso y el bajo precio, han pasado a los opioides. Si son hospitalizados para una operación y no usan todas las recetas que se les dan, las venden a otros. Queremos tener representación en cada hospital para advertir a médicos y pacientes".

De un personal de 1,100 personas, el IPHA cuenta con 170 profesionales: expertos en narcóticos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y otros que trabajan con 3,000 pacientes adictos cada día. Sus otras actividades incluyen la salud mental, garantizar la seguridad de los alimentos y el agua, y la rehabilitación.

Detener después de seis meses

"Trabajamos en plena cooperación con el ministerio", dijo Nachum. "Nuestro enfoque es que cuando los opioides se toman por dolor durante un máximo de seis meses, es hora de dejar de tomarlos. Los médicos proporcionan a los pacientes adictos un medicamento llamado buprenorfina, vendido bajo el nombre de marca Subutex, que se utiliza para tratar el trastorno por uso de opioides, el dolor agudo y el dolor crónico."

La buprenorfina es un agonista y antagonista de opioides mixto. Esto significa que tiene algunos de los efectos de los opioides pero también bloquea algunos de sus efectos. Antes de que el paciente pueda tomarlo bajo observación directa, debe tener síntomas moderados de abstinencia de opioides. El medicamento alivia los síntomas de abstinencia de otros opioides e induce cierta euforia, pero también bloquea la eficacia de muchos otros opioides, incluida la heroína, para crear un efecto.

Los niveles de buprenorfina en la sangre se mantienen consistentes a lo largo del mes. Nachum dijo que el medicamento de reemplazo es relativamente seguro, con algunos efectos secundarios, pero afortunadamente, no hay peligro de sobredosis.

El NARCAN (NALOXONA) es otro medicamento recetado utilizado por algunos profesionales para combatir la adicción. Aunque no está incluido en la cesta de servicios de salud de Israel, bloquea los efectos de los opioides revirtiéndolos temporalmente, ayudando al paciente a volver a respirar y despertarse de una sobredosis. Si bien ha salvado innumerables vidas, aparecen nuevos opioides más poderosos y los socorristas están encontrando cada vez más difícil revivir a las personas con él.

Ahora, investigadores de EE. UU. han encontrado un enfoque que podría extender el poder salvavidas de la naloxona, incluso ante opioides cada vez más peligrosos, utilizando posibles medicamentos que hacen que la naloxona sea más potente y duradera. La naloxona es un salvavidas, pero no es un medicamento milagroso; tiene limitaciones, dijo el equipo.

Después de la masacre de Nova el 7 de octubre, cuando un número significativo de participantes asesinados estaban bajo los efectos de las drogas, la IPHA recibió una gran cantidad de llamadas. En diciembre, Nachum decidió abrir una línea directa atendida por profesionales sobre adicción, que ha sido llamada mensualmente por unas 300 personas. "También realizamos conferencias para médicos especialistas en dolor, médicos de familia y otros interesados, porque hay muy poca conciencia al respecto".

Todos están de acuerdo en que la crisis de los opioides ha sido seriamente descuidada aquí y que si no se aborda seriamente y en esfuerzos conjuntos liderados por las autoridades de salud, se convertirá en una bola de nieve y se sumará al actual daño físico y psicológico de Israel.