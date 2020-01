קרדיט: אנשי הדממה בפיסבוק סוכל פיגוע דקירה בהר הבית: אין נפגעים, 2 מחבלים נעצרו.קרדיט: אנשי הדממה בפיסבוק pic.twitter.com/eormmr3LZn January 29, 2020

Police closed off the entrance to the Old City in Jerusalem from Damascus Gate on Wednesday afternoon after two people were caught on Temple Mount with knives, attempting to carry out a terror attack.The two suspects were arrested. No one was injured.