Flagship ultra-Orthodox yeshivas learn Torah despite coronavirus

Video footage broadcast by Kan News showed students at the yeshiva studying in close proximity to each other, in the traditional “chavruta” or partner format where two students study and discuss a particular text together.





pic.twitter.com/lbP850KJYS על אף הנחיות משרד הבריאות: מאות בחורים התקבצו ללימוד בהיכל ישיבת פוניבז' בבני ברק | צפו בתיעוד @AkivaWeisz

On Friday, the most prominent rabbi of the ultra-Orthodox community Rabbi Haim Kanievsky was asked by his grandson Yaakov Kanievsky if the yeshivas and schools of the community should be closed because of the coronavirus pandemic.

