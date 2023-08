A drone belonging to the Shin Bet fell in the Gaza Strip on Monday, according to KAN news.

مراسل شهاب: سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في حي الزيتون شرق مدينة غزة pic.twitter.com/aWthqalIHH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 14, 2023

Earlier, Palestinian media reported that a drone belonging to Israel had fallen in the Zeitoun neighborhood in Gaza.