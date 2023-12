The sexual violence and atrocities committed by Hamas terrorists must be universally recognized, French Foreign Minister Catherine Colonna said on Sunday amid a visit to Israel.

Ni silence, ni déni : des violences sexuelles atroces ont été perpétrées par les terroristes du 7 octobre. Elles doivent être universellement reconnues, fermement condamnées, et leurs auteurs sévèrement punis.Témoignages glaçants des femmes engagées dans cette cause. pic.twitter.com/c6Sh89hddf — Catherine Colonna (@MinColonna) December 17, 2023

