The United Arab Emirates' Foreign Minister, Abdullah bin Zayed, stated on his X/Twitter account on Saturday that his country "is not prepared to support post-war plans for Gaza without the establishment of a Palestinian state."

الامارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية — عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 14, 2024