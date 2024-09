IDF calls on Gazans to evacuate several areas in northern Gaza following alarms in Ashkelon

Gazans were called on to evacuate Al-Manshiya, Sheikh Zayed, and Beit Lahia in northern Gaza following the rocket alert sirens that sounded in Ashkelon, IDF Arabic spokesperson Avichay Adraee stated on X/Twitter on Saturday.

#عاجل ‼️ الى كل المتواجدين في أحياء المنشية، الشيخ زايد ومشروع بيت لاهيا: ⭕️المنظمات الإرهابية تطلق مرة اخرى القذائف الصاروخية وتواصل العمليات الإرهابية نحو دولة اسرائيل. ⭕️تم تحذير المنطقة المحددة مرات عديدة. المنطقة المحددة تعتبر منطقة قتال خطيرة⭕️نؤكد ان الاخلاء لا يشمل… pic.twitter.com/ZECOTJNhvj — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 14, 2024

Rocket alert sirens sounded in Ashkelon at 1:56 p.m.