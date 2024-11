IDF issues new evacuation orders for areas in southern Lebanon

IDF Spokesperson in Arabic Avichay Adraee called for the evacuation of the Shoufat al-Omrousiya and al-Ghobeiry areas in southern Beirut in a post to X/Twitter.

#عاجل انذار جديد الى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: شويفات العمروسية الغبيري ⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على… pic.twitter.com/OvPSQre8Mf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 14, 2024

Adraee wrote that residents were located near Hezbollah facilities, and the IDF would operate against these targets, and said to evacuate no less than 500 meters from these areas.