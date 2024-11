IDF Arabic spox. calls for evacuation of Beirut areas

IDF Arabic Spokesman Avichay Adraee called for the evacuation of multiple parts of Beirut, Lebanon on Sunday morning.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حدث بيروتبرج البراجنةالشياح ⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/52GOiwu9z9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 17, 2024

The areas called for evacuation included Burj Al-Barajneh and Al-Shiyah, citing proximity to Hezbollah facilities, which the IDF will operate near.