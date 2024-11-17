Jerusalem Post
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IDF Arabic spox. calls for evacuation of Beirut areas

By JERUSALEM POST STAFF

IDF Arabic Spokesman Avichay Adraee called for the evacuation of multiple parts of Beirut, Lebanon on Sunday morning.

The areas called for evacuation included Burj Al-Barajneh and Al-Shiyah, citing proximity to Hezbollah facilities, which the IDF will operate near.

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