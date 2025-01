Two officers wounded in Berlin after unknown explosive detonates outside police station

Two police officers were wounded in Germany's capital on Thursday after an explosive device detonated outside of the police station, Berlin's police confirmed on X/Twitter.

Heute Abend gegen 20:20 Uhr kam es an der Umzäunung unseres Polizeiabschnitts 12 in #Wittenau zu einem schweren Sicherheitsvorfall, bei dem eine Kollegin und ein Kollege während eines routinemäßigen Sicherheitsgangs zum Teil schwer verletzt wurden.Nach ersten Ermittlungen… pic.twitter.com/kDAxdO1SCA — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 2, 2025

One officer reportedly suffered "serious injuries to his face and eye," and the other officer suffered an "acoustic trauma" - both are now receiving medical treatment.

The explosion is being investigated.