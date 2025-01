Three Shas MKs called for a state commission of inquiry into the events of October 7, 2023, on Wednesday.

חבר הכנסת מש"ס: צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית וכמה שיותר מהר | צפו בדבריו של ח"כ ינון אזולאי@shas_party@OctoberCouncil pic.twitter.com/RGgueHKNmG — ערוץ כנסת (@KnessetT) January 8, 2025

Two of the three MKs calling for the inquiry were included in footage shared by Israel's Knesset. The October Council reported on the third MK's call for the inquiry.