A Lebanese soldier who was detained by Israel last week has been released through the International Red Cross, the Lebanese army announced on X/Twitter on Thursday.

بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣، تسلم الجيش عبر الصليب الأحمر الدولي العسكري الذي اختطفه العدو الإسرائيلي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٩، ونُقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/76onUuhvXi — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 13, 2025