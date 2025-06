IDF Arabic spox. calls on civilians to evacuate from Khan Yunis in southern Gaza

IDF Arabic Spokesperson Avichay Adraee urged civilians in Khan Yunis in southern Gaza to evacuate due to IDF activity, in a post to X/Twitter on Monday.

#عاجل ‼️ إلى جميع المتواجدين في البلوكات 47, 106, 108, 109 في محافظة خان يونس⭕️جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم⭕️تواصل المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها حماس الأنشطة الإرهابية من المناطق المدنية التي تعيشون فيهامن اجل سلامتكم، اخلوا فوراً غرباً الى… pic.twitter.com/2nu6c644eU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 2, 2025

Adraee called on civilians to evacuate west to Al-Mawasi, saying that the evacuation order did not apply to the Al-Amal Hospital.