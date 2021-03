Gantz said that the cabinet must be convened to discuss these issues immediately.



נתניהו הודיע שיש צורך מדיני-ביטחוני להעביר חיסונים למדינות בעולם אבל לא מוכן לכנס את הקבינט כדי לדון בו. במקביל, הוא לא מאפשר העברת חיסונים לכוחות שמירת שלום אמריקאים ששומרים עלינו בגבול מצרים. זו פגיעה בביטחון שאסור לאפשר. חייבים לכנס את הקבינט לדון בנושא באופן מיידי. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) March 8, 2021

Defense Minister Benny Gantz said Monday on Twitter that Prime Minister Benjamin Netanyahu is preventing the meeting of the cabinet to discuss the transfer of vaccines to other countries and to US peacekeeping troops on Egypt's border.