מסוק מסוג ״אפאצ׳י״, נחת בשטח פתוח באזור יהודה ושומרון בעקבות תקלה טכנית במהלך טיסת אימונים שגרתית. צוות טכני יגיע לנקודה על מנת להשמיש את המסוק ולהחזירו לפעילות — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 25, 2021

An IDF "Apachi" attack helicopter landed on Sunday afternoon in an open area in the West Bank due to a technical failure during a regular training flight.According to the IDF's twitter account, a technical team is on the way to the landing site in order to fix the problem and get the helicopter back into the air.This is a developing story.