The soldier was evacuated to the hospital for medical treatment, and his family was notified of the incident.

The IDF has opened an investigation surrounding the circumstances that led to the incident.



הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות האירוע בבדיקה והמשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת נסיבות האירוע, בסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחת הפצוע לוחם צה"ל נפצע באורח קשה לפני זמן קצר בבסיס צבאי באזור בקעת הירדן.הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.נסיבות האירוע בבדיקה והמשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת נסיבות האירוע, בסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית.הודעה נמסרה למשפחת הפצוע February 23, 2021

An IDF combat soldier was severely injured after being shot in his head in a military base located in the Jordan Valley on Tuesday night.