קבינט הקורונה אישר הלילה את היציאה לדרך של הפיילוט לקראת פתיחת הקניונים. מחר יאושרו התקנות ומחרתיים יצא לדרך הפיילוט לפתיחת 15 קניונים למשך 7 ימים לקראת פתיחתם של כלל הקניונים בישראל. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) November 23, 2020

The coronavirus cabinet has approved on Monday night a pilot program for the reopening of malls across Israel, tweeted Finance Minister Israel Katz earlier.According to the tweet, the pilot's regulations will be approved on Tuesday, which will allow the opening of 15 malls in a single week, in preparation for the reopening of every mall in Israel.