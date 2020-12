מצטרפים לדיווחים על התקיפה בסוריה. תמונות יוצאות דופן מירי נ"מ סורי מכיוון היבשה אל עבר הים pic.twitter.com/jGLbrZknhU December 24, 2020

Syrian air defense systems reportedly responded to an alleged Israeli airstrike near Masyaf in north-western Syria, Syrian state news agency SANA reported late Thursday.