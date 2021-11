Israeli Ambassador to the United Kingdom Tzipi Hotovely was evacuated from the London School of Economics after students and other pro-Palestinian activists prevented her from attending a debate, Kan News reported early Wednesday morning.



