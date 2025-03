Kanye West sucht nach diamantbesetztem Hakenkreuz-Schmuck

Der umstrittene amerikanische Rapper Kanye West teilte am Donnerstagabend, 27. Februar in einem Tweet mit, dass er nach „Hakenkreuzketten-Designs“ suche.

Der Post enthielt auch ein Video, das ein diamantenes 3D-Hakenkreuz zeigte, welches offenbar auf einer Grafikdesign-Website gerendert wurde.

„Für alle Juweliere: Ich suche nach Hakenkreuzketten-Designs, bitte an swastachain@yeezy.com senden“, schrieb West.

Frühere Vorfälle

Dies geschah nur wenige Wochen, nachdem Wests Bekleidungsmarke Yeezy alle Produkte von ihrer Website entfernt hatte – mit Ausnahme eines T-Shirts mit Nazi-Hakenkreuz.

Dies passierte zeitgleich mit der Deaktivierung von Wests X-Account infolge einer öffentlichen antisemitischen Tirade, in der er sich selbst als Nazi bezeichnete und Adolf Hitler pries.

KANYE WEST besucht den Super Bowl 2022 in Inglewood, Kalifornien. Das Problem sei, dass der selbsternannte, stolze Nazi auch ein preisgekrönter, begnadeter Musiker ist, der in den letzten zwei Jahrzehnten über 140 Millionen Exemplare seiner Platten verkauft hat und Milliardär geworden ist, sagt der (credit: Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports via Reuters)

„ICH LIEBE HITLER. ICH BIN EIN NAZI“, schrieb West in einem Post.

Eine jüdische ehemalige Angestellte hat Kanye West vor Kurzem verklagt und behauptet, der Rapper habe ihr antisemitische Botschaften wie „Heil Hitler“ geschickt und sich abfällig geäußert, bevor er ihr Arbeitsverhältnis kündigte, heißt es in der Klage.

Variety zufolge behauptete die Klägerin, West habe jüdische Angestellte immer wieder mit hasserfüllten Botschaften bedrängt, darunter „Willkommen zum ersten Arbeitstag für Hitler“.