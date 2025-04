„Nichts auf der Welt kommt an ihn heran“: USA enthüllen F-47-Kampfjet

US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass Boeing den Zuschlag für den Bau der F-47, der nächsten Kampfjet-Generation der US-Luftwaffe, erhalten habe. Das Flugzeug, das zur 6. Generation von Kampfflugzeugen gehört, soll der fortschrittlichste jemals entwickelte Kampfjet sein.

„Ich freue mich sehr, bekannt zu geben, dass die US-Luftwaffe auf meine Anweisung hin den weltweit ersten Kampfjet der 6. Generation auf den Weg bringt, dem nichts auf der Welt auch nur annähernd gleichkommt“, sagte Trump im Weißen Haus.

Das neue Flugzeug mit dem Namen F-47 soll Berichten zufolge Trumps zweite Amtszeit als 47. Präsident der USA würdigen.

Trump enthüllte auch, dass eine experimentelle Version des Flugzeugs in den letzten fünf Jahren in geheimer Entwicklung und Flugerprobung war. „Unsere Feinde werden niemals damit rechnen“, fügte er hinzu.

Hochentwickelte Fähigkeiten und strategische Bedeutung

Die F-47 verfügt über fortschrittliche Tarnkappentechnologie, KI-Systeme und autonome Kommando- und Kontrollfunktionen. Sie wird voraussichtlich Überschallgeschwindigkeiten ohne Nachbrenner erreichen, was längere und leisere Einsätze im umkämpften Luftraum ermöglicht. Das Flugzeug wird außerdem über Hochpräzisionswaffen, Hyperschallraketen, Luftbetankung und elektronische Kriegsführungssysteme der nächsten Generation verfügen.

US-Präsident Donald Trump beobachtet Militärschläge gegen die mit dem Iran verbündeten Houthis im Jemen, 15. März 2025 (credit: Das Weiße Haus/Handout via REUTERS)

Diese Ankündigung folgt auf Boeings erfolgreiche Herstellung früherer Kampfjets, einschließlich der F-15EX, einer modernisierten Version der altgedienten F-15 mit verbesserter Avionik und erweiterter Waffenkapazität. Boeing stellt außerdem die F/A-18 Super Hornet her, ein vielseitiges Mehrzweck-Kampfflugzeug, das von der US Navy eingesetzt wird und für seine Fähigkeit bekannt ist, von Flugzeugträgern aus zu operieren.

Zusätzlich zu diesen Flugzeugen setzen die USA und Israel weiterhin das Tarnkappenflugzeug F-35 von Lockheed Martin ein, das derzeit als eines der modernsten Kampfflugzeuge gilt. Die fortschrittlichen Tarnkappen- und Aufklärungsfähigkeiten der F-35 verschaffen Israel einen erheblichen operativen Vorteil gegenüber den älteren Flugzeugen F-16 und F-15.

Stärkung der militärischen Überlegenheit der USA

Verteidigungsminister Pete Hegseth betonte, dass die F-47 die globale Luftüberlegenheit der USA stärken und ein deutliches Signal der Abschreckung an ihre Gegner senden werde. Er hob auch hervor, dass die Entscheidung, das Programm Next Generation Air Dominance (NGAD) voranzutreiben, welchem zuvor die Auflösung drohte, den Einsatz der USA für Innovation in der Verteidigungstechnologie zeige.

Steve Parker, CEO des Boeing-Geschäftsbereichs für Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit, erklärte, dass das Unternehmen bei der Vorbereitung auf diesen Vertrag Investitionen in Rekordhöhe getätigt habe und bereit sei, den modernsten Kampfjet aller Zeiten zu liefern. Die US-Luftwaffe plant außerdem, die F-47 mit autonomen unbemannten Luftfahrtsystemen zu integrieren, die von Unternehmen wie Anduril Industries und General Atomics entwickelt wurden, um ihre operativen Fähigkeiten zu ergänzen und zu verbessern.

Bei der Ankündigung hob der Stabschef der Luftwaffe, General David Allvin, die Bedeutung des Flugzeugs für die Aufrechterhaltung globaler Stabilität und Abschreckung hervor. „Das neue Flugzeug symbolisiert, wie Frieden durch Stärke in Zukunft aussehen wird“, sagte er.

Mit der Vorstellung der F-47 baut das US-Militär seinen technologischen Vorsprung im Luftkampf aus und sichert damit seine Vormachtstellung in einer zunehmend wettbewerbsorientierten globalen Verteidigungslandschaft.