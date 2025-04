Einnahme von Vitaminen kann Krebs-Risiko erhöhen – Studie

Obwohl viele Menschen Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin C und E einnehmen, um ihre Gesundheit zu verbessern, kann dies einer neuen Studie zufolge, die am 31. August 2023 veröffentlicht wurde, auch mit einigen Risiken einhergehen.

Die Peer-Review-Studie, die im Journal of Clinical Investigation veröffentlicht wurde, ergab, dass die Vitamine das Wachstum neuer Blutgefäße in Krebszellen anregen können. Diese neuen Gefäße können das Wachstum des Krebses und seine Ausbreitung im Körper begünstigen.

Krebstumore benötigen Sauerstoff und nährstoffreiches Blut, um neue Blutgefäße zu bilden. Dieser Prozess wird als „Angiogenese“ bezeichnet.

Sollte man Nahrungsergänzungsmittel einnehmen?

Antioxidantien wirken in der Regel, indem sie ungenutzten Sauerstoff aus anderen Zellen umwandeln, wodurch sich die Menge an oxidativem Stress verringert. Oxidativer Stress kann die DNA schädigen und das Krebsrisiko erhöhen.

„Wir haben herausgefunden, dass Antioxidantien einen Mechanismus aktivieren, der Krebstumore dazu veranlasst, neue Blutgefäße zu bilden, was überraschend ist, da man bisher davon ausging, dass Antioxidantien eine schützende Wirkung haben“, so der Autor Martin Bergö gegenüber New Atlas. „Die neuen Blutgefäße nähren die Tumore und können ihnen helfen, zu wachsen und sich auszubreiten.“

Hochauflösendes Bild einer Gruppe von Killer-T-Zellen (grün und rot), die eine Krebszelle (blau, Mitte) umgeben. (credit: Wikimedia Commons)

„Es besteht kein Anlass zur Sorge bei Antioxidantien in der normalen Nahrung, aber die meisten Menschen brauchen keine zusätzlichen Mengen davon“, so Bergö. „Tatsächlich kann es für Krebspatienten und Menschen mit erhöhtem Krebsrisiko sogar schädlich sein.“

Vor allem die Vitamine E und C können das Risiko für Lungenkrebs erhöhen, da sie das BACH1-Protein stabilisieren, welches die Ausbreitung des Krebses fördern kann. Dies kann passieren, wenn übermäßige Mengen an Antioxidantien über die Ernährung aufgenommen werden oder wenn Mutationen in Tumoren auftreten und die Produktion von Antioxidantien aktivieren.

Die Forscher entdeckten die Rolle der Antioxidantien, als sie Lungenkrebs anhand von Patienten entnommenen Organoiden untersuchten. Die gleichen Beobachtungen wurden an Brustgewebe, Nierentumoren und in Versuchen mit Mäusen gemacht.

„Viele klinische Studien haben die Wirksamkeit von Angiogenese-Hemmern untersucht, aber die Ergebnisse waren nicht so erfolgreich wie angenommen“, sagt Studienautor Ting Wang.

„Unsere Studie öffnet die Tür für wirksamere Optionen, Angiogenese in Tumoren zu verhindern“, so Wang. „Zum Beispiel könnten Patienten, deren Tumore hohe BACH1-Werte aufweisen, mehr von einer Anti-Angiogenese-Therapie profitieren als Patienten mit niedrigen BACH1-Werten.“

„Der nächste Schritt ist, im Detail zu untersuchen, wie der Gehalt an Sauerstoff und freien Radikalen das BACH1-Protein regulieren kann, und wir werden weiter die klinische Relevanz unserer Ergebnisse untersuchen“, fuhr Wang fort. „Wir werden außerdem ähnliche Studien auch bei anderen Krebsarten wie Brust-, Nieren- und Hautkrebs durchführen.“