"Ojalá estuvieras allí el 7 de octubre": Antisemitismo en The New School

Jonathan Telsin, estudiante israelí de música, un trompetista de 21 años de Tel Aviv, ha estado viviendo en la ciudad de Nueva York desde el otoño, donde está estudiando jazz en The New School en un programa conjunto con el Conservatorio de Música de Israel con sede en Tel Aviv.

Telsin estaba emocionado por una oportunidad increíble: aprender de los mejores profesores y estudiantes; actuar en clubes de jazz de renombre mundial y participar en sesiones de improvisación en la ciudad; la emoción de estar en el epicentro del mundo del jazz.

Pero luego ocurrió el 7 de octubre, y nada ha sido igual.

Después del devastador ataque a Israel por parte de Hamas, otras universidades de la ciudad de Nueva York, en particular Columbia, NYU y Cooper Union, han estado en el centro de atención por su actividad antisemita y anti-Israel. Se han registrado informes de amenazas, intimidación, violencia física y verbal contra estudiantes judíos en campus de todo el país, culminando en el espectáculo del Congreso donde los presidentes de Harvard, MIT y Penn no pudieron afirmar claramente que llamar al genocidio de un grupo minoritario violaba los códigos de conducta de sus universidades.

Pero las cosas han sido igualmente horribles para los estudiantes israelíes y sionistas en The New School. Carteles a favor de Hamás en el campus. (credit: JONATHAN TESLIN)

Telsin ha estado compilando imágenes y videos de lo que ha estado sucediendo en el campus desde el 7 de octubre. Entre los clips se encuentran los siguientes, que él dijo que son solo una pequeña muestra:

Dentro de las paredes de los edificios del campus, las cosas no eran mucho mejores, ya que Telsin compartió un video de Amin Husain, un profesor de NYU, que se ha ganado una reputación por difundir discursos de odio en sus clases. En el video, Husain fue invitado a una clase en The New School, donde afirmó que todas las atrocidades meticulosamente documentadas por Hamas: los asesinatos, violaciones, mutilaciones y decapitaciones, eran todas "noticias falsas" y "propaganda sionista". Telsin señaló que Husain fue miembro del grupo palestino Fatah (la OLP), quien orgullosamente proclamó su participación en actividades de "resistencia" durante la Primera Intifada en Israel, incluyendo lanzar piedras y molotov. Advertisement

La ironía de la actividad antisemita que ocurre en The New School es que la institución fue fundada originalmente en 1919 por educadores progresistas que estaban frustrados por las cuotas que excluían a judíos y otras minorías de las universidades de élite. En 1917, por ejemplo, Columbia impuso un "juramento de lealtad" relacionado con la Primera Guerra Mundial a todo el cuerpo docente y estudiantil. Los profesores Charles A. Beard y James Harvey Robinson posteriormente renunciaron a Columbia para unirse al cuerpo docente de The New School, que había adoptado una política de admisión deliberadamente ciega al color y la raza.

Telsin reservó parte de su más enérgico vitriolo para Students for Justice in Palestine, a quienes dijo que no eran un grupo pro-palestino inocente y autóctono. Señaló un estudio de 2020 realizado por el Instituto para el Estudio del Antisemitismo y la Política Global que reveló "una correlación directa entre las donaciones a universidades por parte de Qatar y otros estados del Golfo y la presencia de grupos SJP en el campus.Según un informe de Gabriel Diamond, un estudiante de ciencias políticas en Yale, en The Hill, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Qatar comenzó a invertir dinero, alrededor de 4.7 mil millones de dólares en dos décadas, en universidades estadounidenses. "Naturalmente, las administraciones universitarias que reciben grandes sumas de dinero de Qatar adoptarían una postura permisiva hacia SJP", escribe Diamond.

Cabe destacar también que Hatem Bazian, cofundador de SJP y actual profesor en el departamento de estudios étnicos de la Universidad de California, Berkeley, también fundó American Muslims for Palestine, que está relacionada con la cerrada Holy Land Foundation, la cual envió millones de dólares directamente a Hamas antes de que fueran declarados una organización terrorista por Estados Unidos en 2008.

Aunque la Holy Land Foundation ya no opera, AMP sigue activa y tiene "un parecido sorprendente con las organizaciones benéficas de Hamas que fueron desmanteladas hace más de una década", según Jonathan Schanzer, vicepresidente principal de investigación en la Fundación para la Defensa de las Democracias.La administración de la Universidad The New School intentó en un momento traer a un mediador para los estudiantes israelíes, una estudiante rabínica estadounidense llamada Louisa Solomon. Aunque pareció ser comprensiva durante la reunión, Telsin informó que unos días después la vio en una manifestación para denunciar a Israel.

Solomon también se jactó en su página de Instagram de estar "orgullosa de haber sido arrestada (en octubre de 2023) exigiendo un alto al fuego para prevenir el genocidio en Gaza". En publicaciones separadas en redes sociales, se describió a sí misma como una "futura rabina antisionista" y afirmó que decir que la mayoría de los judíos podrían sentirse de manera similar sobre un tema, por ejemplo, el apoyo a Israel después de la masacre más horrenda desde el Holocausto, es en sí misma una "expresión de antisemitismo".

¿Se ha sentido personalmente amenazado Telsin? Aunque físicamente no ha sido golpeado, un manifestante acercó un megáfono junto a su oído y comenzó a gritar. "Traté de moverme, pero él se fue hacia el otro lado".

El clima de odio contra los judíos e israelíes en The New School es tan generalizado, relató, que una estudiante israelí dijo que no se sentía segura yendo al campus durante semanas después de que comenzaran las protestas antisemitas. "Tenía miedo por su vida".

Otra estudiante israelí en el departamento de teatro de The New School fue "cancelada" de una obra en la que debía protagonizar, después de enfrentarse a un estudiante pro-Hamas que arrancaba carteles de bebés secuestrados.

"Ya no eres bienvenida, debido a tus opiniones políticas", le dijeron solo días antes de su actuación final, una que necesitaba pasar para aprobar el curso.

El comentarista político y editor Andrew Sullivan culpa a la obsesión de Occidente por ver el mundo en términos binarios.

"Si un miembro de una clase opresora dice algo atrevido, es una forma de violencia. Si un miembro de una clase oprimida comete violencia real, es discurso", escribe Sullivan en su Substack, The Dishcast. "Por eso muchos estudiantes de Harvard apoyaron instantáneamente a un culto fundamentalista terrorista que asesinó, torturó, violó sistemáticamente y secuestró a judíos solo por ser judíos en su propio país. Porque les han enseñado que es la única postura moral que se puede tomar. "De vuelta en The New School, SJP publicó una lista de "demandas" a la universidad, que incluía poner fin a la asociación entre The New School y el Conservatorio de Música de Israel, junto con un "reconocimiento público" de que Israel es una "colonia de colonos" que debe ser denunciada "por el apartheid en Palestina y el genocidio en Gaza".

SJP termina su carta con la amenaza de que si el grupo no recibe una respuesta antes de su llamada "fecha límite", "asumiremos que esta universidad está dispuesta a invertir en el genocidio del pueblo palestino, y responderemos en consecuencia y por cualquier medio necesario" (El énfasis es del escritor).

De todas las palabras retorcidas y epítetos que han surgido después del 7 de octubre, "encontrarse acusado de genocidio después de pasar por una especie de experiencia mini-genocida es tan profundamente desorientador que no sé en qué mundo estoy viviendo", señala el autor israelí Yossi Klein Halevi en el podcast del Instituto Shalom Hartman, ¡Por el amor de Dios!.

Evocar el genocidio es la máxima deshumanización, dijo, incluso antes de que Sudáfrica comenzara a hacer esas afirmaciones ante la Corte Internacional de Justicia. "Es la razón por la que la gente está derribando los carteles de israelíes secuestrados, explica Klein Halevi. "La idea de que Israel tenga alguna humanidad abre la posibilidad de que tal vez tengamos un caso. Y así, ver imágenes de bebés secuestrados es una amenaza para una visión del mundo en la que no puede haber espacio para la legitimidad de Israel".

"Queremos estar protegidos. Pedimos a la escuela que tome medidas contra los estudiantes que violan su código de conducta, que no den oportunidad a los estudiantes en una institución académica de pedir la eliminación de toda una población o comunidad".

Dijo que ha estado asistiendo a "hasta tres reuniones al día" con la administración de The New School, sin éxito. "Han cruzado la línea hace mucho tiempo. Cuando un estudiante le dice a otro estudiante: “Ojalá hubieras estado en Israel el 7 de octubre para que también te violaran”, o “espero que te apuñalen en la calle”, el significado no depende de entender el “contexto”. Alguien tiene que detener a ese estudiante y hacerle saber que habrá consecuencias. "En cambio, un administrador de The New School le dijo a Telsin: “Sal de aquí, abandona el edificio; ahora es demasiado peligroso para ti”. Le dije: “Si crees que es peligroso para mí, ¿por qué no haces algo al respecto?” Solo me miró en blanco".

Esto concuerda con lo que Shai Davidai, un profesor israelí en Columbia, ha estado diciendo en videos y artículos que se han vuelto virales desde el 7 de octubre. "Se anima a los estudiantes judíos a esconderse, mientras que a aquellos que celebran a Hamas se les permite llevar a cabo sus eventos", señala.

¿Telsin se arrepiente de haber elegido ir a The New School? No, dijo. "Vine aquí para estudiar música. Fue una elección legítima. Pero ahora estoy pasando todo este tiempo en reuniones. Mañana tengo un examen. Tengo tantos trabajos y proyectos por hacer. Pero es nuestra obligación luchar, por nosotros mismos y por otros estudiantes, no solo los estudiantes israelíes y judíos, porque ellos serán los siguientes".

