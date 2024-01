Bolas de piedra adoradas en India se revelan como huevos de dinosaurio

Según informes de los medios locales, una reciente revelación en un pueblo de Madhya Pradesh, India, ha cautivado la atención de los lugareños, expertos en la naturaleza y viajeros por igual. Las "bolas de piedra" que han sido adoradas por generaciones de residentes no son lo que se creía que eran.

Estos objetos del tamaño de la palma de la mano, conocidos como "Kakad Bahirav" para los lugareños, se pensaba que eran entidades sagradas que proporcionaban protección o representaban a una antigua deidad que protegía los campos y el ganado. Ofrecer cocos a estas rocas era un ritual diario para los aldeanos. Sin embargo, un equipo de científicos decidió investigar estas piedras y encontraron algo inesperado: los objetos reverenciados son en realidad huevos de dinosaurio fosilizados.

Esta asombrosa revelación fue hecha pública en diciembre pasado cuando un grupo de científicos comenzó a explorar un parque local estimado en más de 70 millones de años. Los expertos del Instituto de Paleobotánica Birbal Sahni en Lucknow examinaron de cerca estas piedras y descubrieron que eran huevos de dinosaurio antiguos. La tradición de adorar estos objetos ha estado arraigada en la cultura local durante generaciones.

Según un experto local en dinosaurios, ahora se están realizando esfuerzos para mostrar estos hallazgos increíbles al mundo. "Estas piedras, a menudo colocadas debajo de higueras, han sido adoradas durante generaciones", explicó. "A medida que se realizan esfuerzos para transformar el área en un parque zoológico, preservar estas tradiciones se vuelve fundamental para la riqueza cultural del parque".

Estos colosales huevos de dinosaurio, de aproximadamente 18 centímetros de diámetro, han sido notablemente preservados. Algunos ya están en exhibición y se están tomando medidas para salvaguardar los huevos restantes.

Las piedras sagradas veneradas durante generaciones en India resultan ser huevos de dinosaurio. Este descubrimiento no solo rompe creencias arraigadas sobre estos artefactos sagrados, sino que también contribuye a una comprensión más profunda de la historia paleontológica de la región.