Ciclista canadiense eliminada de un acto por su servicio en las FDI

Leah Goldstein parecía ser la candidata ideal para ser la conferencista principal en un evento del Día Internacional de la Mujer en Ontario, Canadá, el próximo mes. Ciclista canadiense, hizo historia como la primera mujer en ganar una agotadora carrera en bicicleta de 3,000 millas a través de los Estados Unidos.

Pero en enero, cinco meses después de aceptar la invitación, a Goldstein se le dijo que ya no estaba invitada a hablar.

La causa, dijeron los organizadores del evento, fue "un grupo pequeño pero creciente y extremadamente vocal" que tuvo problemas con el servicio de Goldstein hace tres décadas en el ejército israelí.

"Nuestro enfoque en INSPIRE ha sido y siempre será crear espacios seguros para honrar, compartir y celebrar las historias extraordinarias de mujeres e individuos no binarios", dijo el grupo de empoderamiento femenino en un comunicado. "En reconocimiento de la situación actual y la sensibilidad del conflicto en el Medio Oriente, la Junta Directiva de INSPIRE cambiará a nuestro conferencista principal".

La invitación revocada llega en medio de la agitación generalizada en torno a la guerra entre Israel y Hamas, incluyendo en comunidades locales lejos del Medio Oriente.

Jonathan Greenblatt, director general de la Liga Antidifamación (ADL), habla durante la cumbre de la Liga Antidifamación ''Nunca es Ahora'', celebrada en Nueva York el pasado noviembre. (credit: JEENAH MOON/REUTERS)

Marina Rosenberg, vicepresidenta senior de asuntos internacionales de la Liga Anti-Difamación, le dijo a la Agencia Telegráfica Judía que el caso de Goldstein refleja una tendencia preocupante. Advertisement

"Estamos viendo cada vez más casos de oradores israelíes que son desinvitados simplemente por su nacionalidad o servicio en las FDI", dijo Rosenberg. "Seamos claros: boicotear a oradores israelíes es perjudicial, antitético al libre discurso y, en última instancia, contraproducente. No reconoce las complejidades de la situación".

¿Quién es Leah Goldstein?

Goldstein, de 54 años, nació en Vancouver de padres israelíes, vivió en Israel durante su infancia y sirvió en su ejército, como es obligatorio para la mayoría de los ciudadanos. Se dio a conocer en la escena deportiva internacional como boxeadora, ganando el Campeonato Mundial de Bantamweight Kickboxing en 1989. Como ciclista, Goldstein superó un accidente que podría haber acabado con su carrera en 2005 y se dedicó a las carreras de ultra resistencia.

En 2011, ella ganó la categoría individual femenina en la Race Across America. Terminó en segundo lugar en el grupo de mujeres y quinta en general en 2019, y en 2021 hizo historia al ganar la división individual en general. Goldstein completó la carrera de 3,000 millas en 11 días, tres horas y tres minutos, superando a su oponente más cercana por 17 horas.

Goldstein es una conferencista motivacional frecuente que comparte cómo la fortaleza mental la ayudó a superar lesiones, discriminación y acoso en sus experiencias en deportes y en Israel, donde dice que fue la primera instructora de comandos de élite femenina en las FDI y una oficial de policía encubierta israelí.

Goldstein le dijo a la Agencia Telegráfica Judía que tenía planeado seguir con su mensaje habitual para el evento del 8 de marzo.

"No tengo nada de política cuando hablo", dijo por teléfono desde su hogar en Vernon, British Columbia. "Honestamente, no hay nada político en mi presentación. Simplemente hablo sobre las dificultades que atravesé, las que la mayoría de las mujeres atraviesan y aún atraviesan, y cómo las enfrenté".

Pero los activistas pro-palestinos cuestionaron su biografía después de que se anunciara su participación como oradora principal. Heather Doughty, fundadora de INSPIRE, le dijo a JTA que los críticos de Goldstein habían atacado a otros oradores asociados con el evento, que se espera atraiga a unos 100 participantes, como una forma de presionar para que la excluyeran.

"Estamos igualmente molestos", dijo Doughty a JTA. "Somos solo esta pequeña organización sin ánimo de lucro que está tratando de hacer algo bonito, y fuimos literalmente atacados. Teníamos oradores [de INSPIRE] que fueron atacados verbalmente. Iban a hacer sus compras de supermercado y la gente se acercaba a atacarlos".

Doughty dijo que los críticos de Goldstein "exigían saber cuál era la posición de Leah" en la guerra entre Israel y Hamas y que INSPIRE intentó obtener respuestas para ellos. Después de que el grupo no recibiera una respuesta inmediata, retiró la invitación para hablar.

"Nos pusimos en contacto para hacer estas preguntas", dijo Doughty, una fotógrafa que dirige INSPIRE como voluntaria. "No podemos hablar por otro ser humano".

Goldstein calificó de "ridícula" la petición de INSPIRE de que emitiera una declaración, y señaló que no creía que sus críticos estarían contentos con lo que tendría que decir.

"Si tuviera que hacer una declaración, diría que estoy muy orgullosa de mi entrenamiento con las FDI, siendo la primera mujer en entrenar a los soldados comandos", dijo. "Así que sí, si quieren ese tipo de declaración, estaría feliz de decirlo. Pero decir que Israel está cometiendo genocidio, que estamos matando a 20,000 niños y mujeres inocentes, etcétera — eso es una maldita guerra. Eso es lo que pasa".

Goldstein continuó: "No quería seguir por ese camino porque no es lo que hago. No me contrataron porque fui soldado de las FDI. Me contrataron porque inspiro. Motivo. Están politizando esto cuando no deberían. Mi presentación no trata sobre la guerra. Trata sobre la vida".

Desde el 7 de octubre, numerosos equipos y atletas israelíes han enfrentado consecuencias dentro y fuera del campo debido a protestas antiisraelíes o su propio apoyo público a Israel.

Recientemente, un equipo nacional de hockey de Israel fue temporalmente prohibido de un campeonato mundial juvenil, antes de ser nuevamente invitado al torneo. El mes pasado en Turquía, un jugador de fútbol israelí fue brevemente detenido por escribir un mensaje en su muñeca marcando 100 días desde el 7 de octubre. Y en Sudáfrica, una estrella judía de cricket fue removida como capitán de un equipo nacional debido a temores de demostraciones antiisraelíes.

Goldstein dijo que desde que comenzó el conflicto, ha notado una ligera disminución en el número de compromisos de habla a los que ha podido acceder, pero que hasta este incidente, no había considerado el sentimiento anti-Israel como la razón.

Goldstein dice que no está enojada por la decisión de la organización; simplemente está sorprendida y decepcionada y habría recibido con agrado la oportunidad de hablar directamente con los organizadores del evento.

Si hubiera tenido lugar tal diálogo, Goldstein dijo que sabe la pregunta que haría primero: "No me contrataron porque soy judía, ¿por qué me despiden entonces porque soy judía?"

Ahora, el evento del 8 de marzo de INSPIRE contará con una jugadora de hockey femenino canadiense. Doughty dijo que el cambio era esencial para cumplir con el mandato del grupo de ofrecer un "espacio seguro" para las mujeres locales. También dijo que el episodio había sido personalmente desafiante para ella.

"Esto ha sido tan traumático para mí," dijo Doughty. "Solo quería organizar un evento realmente agradable para las mujeres de esta área, y se convirtió en algo que ni siquiera entiendo."