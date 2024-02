200,000 manifestantes pro-palestinos en la embajada israelí de Reino Unido

La Policía Metropolitana confirmó en X el viernes que la Campaña de Solidaridad con Palestina del sábado se les permitiría manifestarse frente a la embajada israelí.

Se espera que más de 200,000 manifestantes participen en la marcha, informó The Express.

"Los participantes en la protesta serán mantenidos a más de 100 m de la embajada, detrás de barreras controladas por los oficiales. No se les permitirá entrar en el área marcada en rojo en el mapa a continuación y cualquier persona que lo haga enfrentará arresto", escribió la policía en X.

This is the first time since a rally on 9 October that protest organisers have decided to hold a demonstration in the vicinity of the Israeli Embassy.However, even though protesters will be closer to the embassy than in recent months, the same exclusion zone that has been in… pic.twitter.com/67k0zBDqGR — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 16, 2024

La policía añadió que, como medida de precaución, el horario de la manifestación se había cambiado para que no coincidiera con el momento en que los miembros de la comunidad judía salen de las sinagogas en Shabbat.

La policía dijo que un sospechoso fue arrestado antes de la manifestación bajo sospecha de apoyar a una organización terrorista. Desde entonces, los oficiales han realizado nueve arrestos adicionales "durante un incidente en Hyde Park Corner", afirmó la policía.

Activista judío capta el odio en la marcha pro-palestina de Londres, 9 de diciembre de 2023. (credit: @_Jacker_)

De los arrestados, uno fue visto en la multitud con una pancarta antisemita, y ha sido arrestado por incitar al odio racial. Cuando los agentes fueron a arrestarlo, fueron agredidos, lo que resultó en seis arrestos por agredir a un trabajador de emergencias.

Dos personas adicionales fueron arrestadas por negarse a quitarse las máscaras faciales cuando se les exigió hacerlo por agentes bajo la Sección 60AA de la Ley de Orden Público, informó la policía metropolitana.

"Se han tomado precauciones para asegurar que la presencia de los manifestantes no interrumpa innecesariamente otras instalaciones sensibles, incluidas las sinagogas, ya sea cerca del punto de reunión o a lo largo de la ruta", enfatizó la policía. "Por ejemplo, se impuso una restricción en el horario de inicio de la marcha, retrasándola a la 1:30 p.m., para garantizar que un evento que tuvo lugar en una sinagoga cercana hubiera terminado antes de que pasara la protesta afuera".

Precautions have also been taken to ensure the presence of protesters does not unnecessarily disrupt other sensitive premises, including synagogues, either near the form up point or along the route. For example, a restriction was imposed on the start time of the march, delaying… — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 16, 2024

Además de cambiar la hora de la protesta, la policía afirmó que 1,500 agentes estarían vigilando la protesta: "Un número significativo se asegurará de que una marcha organizada por la Campaña de Solidaridad con Palestina se lleve a cabo de manera segura y que se aborden cualquier delito".

Comentario del Met sobre la protesta de esta semana

El comandante Kyle Gordon, quien dirigirá la operación policial este fin de semana, dijo: “El conflicto en Oriente Medio continúa teniendo un profundo e polarizador impacto aquí en Londres.

"Desde los ataques en Israel el 7 de octubre, muchos en nuestras comunidades judía y musulmana han sentido miedo e incertidumbre sobre su seguridad. Las cifras recientes publicadas sobre crímenes de odio en ambas comunidades nos recuerdan por qué debemos seguir tomando estas preocupaciones en serio.

"También hay muchas personas que sienten un fuerte rechazo a la acción militar en Gaza y desean hacer saber esas opiniones a través de protestas.

"Nuestro papel como policía no es tomar una postura sobre los méritos de esa posición, ni es para nosotros dictar específicamente cómo las personas expresan sus opiniones, siempre y cuando lo hagan dentro de la ley.

"Estamos aquí para garantizar que las protestas se lleven a cabo de manera legal, minimizando la interrupción en la vida del público en general y de una manera que considere el impacto acumulativo en las comunidades de Londres y en aquellos que se sienten más vulnerables en el clima actual.

"Las protestas que hemos visto desde octubre han sido en su mayoría pacíficas, y debemos tener esto en cuenta en nuestro enfoque policial. Espero que lo mismo sea cierto este sábado.

"Desafortunadamente, a pesar de esto, hemos visto regularmente a oficiales teniendo que lidiar con delitos relacionados con pancartas y otro discurso de odio. No subestimamos el miedo que esto causa, ni el impacto de tal comportamiento criminal e inaceptable en las relaciones comunitarias.

"Hago un llamado a todos los que asistan a la protesta el sábado para que actúen dentro de la ley y consideren el impacto de sus acciones en la seguridad de los demás. No dudaremos en tomar medidas contra aquellos que no lo hagan."

Violencia y delincuencia en protestas de semanas anteriores

Como Gordan mencionó, en protestas de semanas anteriores se han producido arrestos por delitos de odio, violación de la Ley Antiterrorista (2000) y violencia hacia funcionarios públicos. En más de una ocasión, se han lanzado fuegos artificiales contra la policía y se han vandalizado monumentos públicos.

La ex Secretaria de Interior Suella Braverman se refirió a las manifestaciones como "marchas de odio".

Gary Mond, presidente de la Asamblea Nacional Judía del Reino Unido, le dijo al Jerusalem Post: "Sigue siendo perturbador que se permitan estas marchas de odio, que en realidad son anti-judías en lugar de pro-palestinas. Son aterradoras, no solo para la comunidad judía (y muchos judíos viven en Kensington no lejos de la Embajada de Israel) sino también para los no judíos, quienes perciben con razón tales manifestaciones como muestras de una oposición extrema a todo lo que representa Gran Bretaña.

"La policía sin duda hará todo lo posible para mantener el orden y prevenir la violencia, pero esta protesta no debería estar teniendo lugar en absoluto".