El gobierno inicia una investigación sobre antisemitismo en un distrito escolar de Maryland

Dos judíos afiliados a las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery escribieron un artículo de opinión a principios de este mes con una advertencia: si su distrito escolar no empezaba a hacer un mejor trabajo abordando el antisemitismo, podría convertirse en el objetivo de una investigación federal conforme al Título VI.

Ahora, basándose completamente en los detalles de su artículo, el Departamento de Educación de hecho ha iniciado dicha investigación en el distrito suburbano de Maryland, poblado y diverso. Es una de las tres nuevas investigaciones que la Oficina de Derechos Civiles del departamento anunció esta semana, uniéndose a otras en la Universidad de Massachusetts Amherst y en las Escuelas Públicas de Eden Prairie en Minnesota.

Pero los autores reales del artículo no tuvieron nada que ver con la queja federal. En lugar de ello, sin que ellos lo supieran, un activista conservador no judío situado a más de 200 millas de distancia llamado Justin Samuels presentó la queja ante el departamento y citó el artículo de opinión como su evidencia.

"Esto es una noticia para mí", dijo Margery Smelkinson, una madre judía de cuatro hijos en el distrito y una de las coautoras del artículo de opinión, a la Agencia Telegráfica Judía cuando se le contactó para comentar sobre la investigación el lunes.

El mes pasado tuvo lugar en Copenhague una PROTESTA organizada por grupos y activistas de solidaridad con Palestina. Los llamamientos genocidas de ''del río al mar, Palestina será libre'' van acompañados de parafernalia, bufandas, banderas y carteles palestinos financiados y comercializados masivamen (credit: Ritzau Scanpix/Reuters) Smelkinson y Lisa R. Miller, una maestra judía en el mismo distrito, citaron múltiples alegatos de antisemitismo en el artículo que escribieron el 2 de febrero para MoCo360, un sitio de noticias hiperlocal. Escribieron que el distrito envió un mensaje "susurrado y sin convicción" a las familias después del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre; que los administradores habían tolerado una marcha estudiantil pro-palestina salpicada de cánticos antisemitas; que algunos educadores han sugerido que los ataques fueron fabricados; y que los estudiantes judíos han enfrentado negación del Holocausto y comentarios como "Hitler debería haber matado a más judíos" de sus compañeros.

El fracaso del distrito en abordar estos incidentes, escribieron, "plantea un riesgo legal potencial bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964". La ley prohíbe la discriminación en instituciones financiadas federalmente en varias categorías, incluyendo la "ascendencia compartida". Desde el 7 de octubre, el Título VI también ha servido como una vía popular para que los activistas presionen por investigaciones sobre presunto antisemitismo en colegios y escuelas de K-12. El Departamento de Educación ha abierto docenas de dichas investigaciones desde esa fecha basadas en quejas similares.

Samuels, un guionista conservador en Nueva York, fue quien presentó la denuncia contra el distrito del condado de Montgomery. El gobierno abrió su investigación el lunes, según una carta del departamento de educación.

"Como defensor de la igualdad y la justicia, me siento profundamente preocupado por los casos documentados de discriminación que han ocurrido", escribió Samuels en su denuncia. Compartió una copia de la carta de reclamación y la respuesta del departamento con JTA.

"Montgomery no hizo aparentemente ningún esfuerzo para garantizar la seguridad de los estudiantes judíos", dijo Samuels a JTA cuando se le preguntó por qué presentó la denuncia. "Este es un caso en el que claramente se necesita una intervención federal para establecer procedimientos que protejan a los estudiantes judíos y para asegurar que ningún grupo quede excluido del Título VI".

Los representantes del distrito escolar no devolvieron las solicitudes de comentarios de JTA. El Departamento de Educación no comenta sobre investigaciones activas, pero dice que no son una indicación del mérito de una queja.

Samuels es cristiano (afirma tener ascendencia judía sefardí distante) y dice que su objetivo principal al abordar el antisemitismo en los campus es atacar los programas de diversidad, equidad e inclusión, conocidos como DEI.

"La manera en que lo veo, la forma de confrontar la discriminación, incluyendo el antisemitismo, es eliminarla en todos los aspectos," le dijo a JTA. "Por su naturaleza, DEI viola las leyes de derechos civiles en múltiples sentidos, no solo en asuntos antisemitas o judíos. Así que básicamente digo, eliminen DEI".

La investigación en el Condado de Montgomery es la tercera que Samuels ha iniciado personalmente, después de quejas en The New School en la Ciudad de Nueva York y la Universidad de California, Davis, con ninguna de las cuales tiene una conexión personal. Separadamente, ha presentado demandas en varias instituciones para desafiar políticas relacionadas con la acción afirmativa y admisiones basadas en género: por ejemplo, ha demandado al Bryn Mawr College, la histórica escuela para mujeres, por no admitir hombres.

Samuels es uno de un número creciente de actores políticos, a menudo de la derecha, que han mostrado interés en presentar quejas de antisemitismo bajo el Título VI. Otros individuos que han presentado quejas similares incluyen a Zachary Marschall, el editor jefe judío de la publicación conservadora Campus Reform, quien ha presentado 21 quejas y ha provocado ocho investigaciones hasta la fecha. A veces, como en los casos de Samuels, las quejas se presentan y se abren investigaciones sin consultar a los estudiantes judíos de las propias escuelas, lo que está permitido bajo las directrices del Departamento de Educación.

Smelkinson dijo que, independientemente de quién presentara la queja, una investigación del Título VI en el distrito del área de Washington, D.C. podría beneficiar a las familias judías allí. El condado tiene la población judía más grande del estado; el 10% de sus residentes, o alrededor de 100,000 personas, son judíos, según algunas estimaciones.

"Los detalles en el artículo proporcionan una validación del Título VI de seguro", dijo ella. "Realmente no sé si importa mucho quién lo presentó o no".

Una científica de enfermedades infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud, que fue una oponente destacada de los mandatos de mascarillas escolares después del primer año de la pandemia de COVID-19, Smelkinson forma parte del liderazgo de la Alianza Judía de Maryland, un grupo local de defensa que busca difundir la conciencia sobre el antisemitismo. Su artículo cita reportajes del medio de noticias conservador The Daily Wire, pero ella le dijo a JTA que los miembros de su grupo también han experimentado antisemitismo de primera mano en el distrito.

Miembros del grupo han testificado sobre el antisemitismo en las reuniones del consejo escolar, tratando de presionar a los administradores para que tomen medidas. Los administradores han suspendido a algunos profesores del distrito que participaron en conductas que incluyen firmar correos electrónicos con la polémica frase propalestina "Del río al mar"; esas acciones han desencadenado una demanda del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, un grupo de asuntos musulmanes, incluso mientras el Consejo de Relaciones Comunitarias Judías locales presionaba al distrito para que fuera más allá e investigara a los profesores más intensamente antes de reinstalarlos. El distrito también ha enfrentado otras controversias recientemente, incluidas críticas de que manejó mal varias quejas de mala conducta contra un director de escuela intermedia.

Más allá de las suspensiones, Smelkinson dijo que el distrito no ha respondido con suficiente fuerza al problema del antisemitismo y no quiere involucrar a los padres judíos en la cuestión.

"Hay mucho antisemitismo atroz sucediendo y simplemente parece que no les importa," dijo ella. Esperaba usar el espectro del Título VI para impulsar un cambio, pero aún no había planeado presentar ninguna queja por sí misma. Las solicitudes de comentarios a Miller, el docente judío del distrito y coautor del artículo de opinión, no fueron respondidas.

A pesar de algunas preocupaciones de que una investigación iniciada por alguien externo podría ser "no tan rigurosa" como una con "alguien trabajando en el terreno", Smelkinson todavía tenía optimismo de que la queja de Samuels sería beneficiosa para los padres judíos locales.

"Si sucede, y puede mejorar el sistema para los estudiantes y el personal judío, estoy a favor," dijo ella. "Parece que no nos están escuchando en nuestras llamadas y nuestras cartas y testimonios, y si esto es lo que se necesita, entonces que así sea."

Representantes de UMass Amherst y Eden Prairie Public Schools no devolvieron de inmediato las solicitudes de comentarios de JTA sobre sus propias investigaciones del Título VI. En noviembre, un estudiante de UMass fue arrestado después de golpear a un estudiante judío en una vigilia por las víctimas de los ataques del 7 de octubre y fue rápidamente condenado y expulsado del campus por la administración.