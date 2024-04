Activistas pro palestinos planean protesta contra ZAKA en una sinagoga de Nueva Jersey

Activistas pro palestinos protestaron contra la organización de primeros auxilios y preparación de entierros judíos ZAKA en la sinagoga Bnai Yeshurun de Teaneck, Nueva Jersey, el lunes, debido a que los miembros del grupo humanitario compartieron lo que presenciaron durante la masacre del 7 de octubre liderada por Hamas.

El Consejo Rabínico del Condado de Bergen y el Comité de Acción Judía del Condado de Bergen dijeron el lunes, en respuesta a que las autoridades locales no pudieron cancelar la manifestación, que llevarían a cabo una contra protesta con discursos, cánticos y oraciones dirigidas por rabinos y líderes comunitarios. Ambas organizaciones instaron a los miembros de la comunidad a comportarse adecuadamente y no dejarse provocar por obscenidades y provocaciones.

BJAC y RCBC dijeron en un comunicado conjunto el domingo que la protesta era antisemita por manifestarse en un lugar sagrado judío y contra una organización humanitaria que proporcionó dignidad final a las víctimas del 7 de octubre recogiendo partes del cuerpo y preparando a las víctimas para un entierro religioso.

El evento de ZAKA había planeado escuchar relatos en primera persona de los trabajadores de ZAKA y sus operaciones de búsqueda y rescate durante el pogromo, y que miembros de la comunidad judía local mostraran apoyo y gratitud.

"Esta protesta es una violación de todo lo que consideramos sagrado", dijeron RCBC y BJAC. "En primer lugar, es una profanación de la memoria de aquellos que murieron a manos de terroristas genocidas... en segundo lugar, es un descarado ataque contra cada miembro de la comunidad judía, ya que los mil doscientos kedoshim [santos] del 7 de octubre - hombres, mujeres y niños - fueron asesinados simplemente por ser judíos."

RCBC y BJAC dijeron que la manifestación era "otro ataque a nuestros espacios sagrados de culto", haciendo referencia a la protesta del 10 de marzo de una exposición inmobiliaria israelí en la Sinagoga Congregación Keter Torah.

¿Cómo respondieron los grupos judíos a las protestas?

Los grupos judíos habían solicitado que las autoridades locales intervinieran y evitaran la protesta, pero les informaron que esto no sería posible. RCBC y BJAC dijeron que llevarían a cabo una contraprotesta pacífica si las fuerzas del orden no podían evitar que la manifestación anti-Israel continuara.

"Esto no pasará," dijeron RCBC y BJAC. "El pueblo judío nunca será quebrantado."

La protesta está siendo organizada por Within Our Lifetime y American Muslims for Palestine New Jersey.

"Mientras son aclamados como héroes, las falsas afirmaciones de ZAKA y la evidencia fabricada han alimentado el genocidio en Gaza. Aseguremos que prevalezca la verdad y se haga justicia," dijo WOL en materiales promocionales para la manifestación. El cartel afirmaba que "las mentiras de ZAKA equivalen a genocidio."

AMP NJ publicó un video el domingo diciendo que las afirmaciones de los voluntarios de ZAKA sobre bebés decapitados eran "mentiras, fabricaciones gráficas y desinformación sangrienta para manipular la opinión pública."

La organización contra Israel afirmó que ZAKA había sido reclutada por el gobierno israelí para difundir "propaganda de atrocidades."

BJAC señaló el domingo que ZAKA era una organización humanitaria que incluye voluntarios musulmanes para asegurar que las personas puedan ser enterradas según la ley musulmana, y había respondido a tragedias globales como el Tsunami del Océano Índico de 2004, el Terremoto de Haití de 2010, el Terremoto de Nepal de 2015, los ataques terroristas de París, el tiroteo en el club nocturno de Orlando, el Huracán Harvey y el tiroteo en la Sinagoga de Pittsburgh.

Teaneck, que tiene una alta concentración de residentes judíos, se había convertido en un punto álgido para el activismo pro-palestino, dijo BJAC a principios de marzo, con múltiples manifestaciones y marchas dirigidas a la comunidad judía desde la masacre del 7 de octubre.