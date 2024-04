Irán ataca Israel: Ningún avión no tripulado ni misil de crucero violó el espacio aéreo israelí

Las alarmas sonaron en todo Israel el sábado por la noche cuando cientos de drones y misiles lanzados desde Irán alcanzaron Israel. También se informa que drones y misiles fueron lanzados desde Yemen y otros países de la región.

Según Magen David Adom, una niña de siete años de una aldea beduina cerca de Arad resultó gravemente herida por el ataque iraní. El Dr. Dan Schwartzfox, subdirector del Centro Médico Soroka, dijo en la radio del ejército el domingo por la mañana que la niña estaba en cuidados intensivos y que su vida aún estaba en peligro. Durante el ataque, también se produjeron daños menores en la infraestructura de una base de las FDI en el sur de Israel, según el portavoz de las FDI, Daniel Hagari.

Las FDI han informado que el ataque completo de Irán consistió en más de 300 amenazas, de las cuales 100 eran misiles balísticos lanzados desde Irán. Otros 30 misiles de crucero fueron lanzados por la República Islámica, junto con drones. También se produjeron dos rondas de cohetes, alrededor de 40 en total, disparados hacia Israel desde Líbano, a lo que Israel respondió con contraataques casi en tiempo real.

Ninguno de los drones o misiles de crucero ingresaron al espacio aéreo israelí. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, señaló que solo un pequeño número de misiles balísticos penetraron el espacio aéreo del Estado judío.

Casi todas las intercepciones han sido realizadas por aeronaves, el sistema de defensa David's Sling o los sistemas de misiles Arrow. El sistema Iron Dome, que se defiende bien contra los simples cohetes de Hamas y Hezbolá, es menos relevante para drones y misiles de largo alcance más sofisticados. El sistema antimisiles Cúpula de Hierro dispara misiles de interceptación de cohetes lanzados desde el Líbano, según se ve sobre Kiryat Shmona, 5 de marzo de 2024. (credit: AYAL MARGOLIN/FLASH90)

Irán confirmó que su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) había lanzado un ataque con misiles y drones contra Israel. A pesar de las heridas a civiles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que Irán había llevado a cabo el ataque contra bases militares israelíes. El ministerio afirmó que realizó los ataques en "legítima defensa".

Las FDI dijeron que la gran cantidad de sirenas de cohetes en su mayoría no provenían de cohetes que ingresaron al territorio israelí, sino de fragmentos de cohetes derribados fuera de Israel, donde los lugares de aterrizaje de los restos de los cohetes eran impredecibles.

Aun así, las FDI dijeron que, hasta la fecha, la defensa había sido efectiva históricamente.

Fuentes de las FDI insinuaron una respuesta israelí y logros históricos, incluido el respaldo activo de aliados clave, pero no dieron detalles sobre alcance y tiempo.

Israel, EE. UU., el Reino Unido y Jordania trabajaron para interceptar los drones y misiles sobre Siria, Jordania, Irak e Israel, según informes extranjeros. Francia también ayudó a derribar las amenazas aéreas.

Las FDI dijeron el sábado por la noche que estaban listas para derribar drones, aunque la defensa aérea no es hermética. Se informó que las aeronaves israelíes ya habían comenzado a derribar proyectiles a partir de las 12:00 a.m.

Las capacidades de derribo de las FDI incluyen aeronaves, la Cúpula de Hierro, la Honda de David y el sistema de misiles Arrow. Además, el ejército puede utilizar el enmascaramiento de GPS para desactivar ciertos tipos de drones atacantes.

Fuentes israelíes le dijeron a ABC News que se habían lanzado misiles de crucero desde Irak hacia Israel. Al-Arabiya informó que EE. UU. estaba interceptando drones sobre Irak y Siria.

Hezbolá dijo que habían disparado docenas de cohetes Katyusha desde Líbano hacia los Altos del Golán la noche del sábado, activando las sirenas en Snir.

El domingo por la mañana, aproximadamente 30 cohetes fueron disparados nuevamente desde Líbano hacia el norte de Israel. Hezbolá también se atribuyó la responsabilidad de ese lanzamiento de cohetes, diciendo que fue en respuesta a los ataques israelíes en pueblos del sur de Líbano la noche anterior. Uno de los cohetes cayó en Katzrin, causando graves daños materiales pero sin heridos.

Las FDI confirmaron que más de 100 drones han sido lanzados por Irán, mientras que fuentes de defensa habían dicho anteriormente al Jerusalem Post que cientos habían sido disparados.

El ataque de la República Islámica se produce después de que acusara a Israel de asesinar al comandante de alto rango de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Reza Zahedi, el 1 de abril, quien había dirigido sus ataques por intermediarios en Israel en Líbano y Siria, incluyendo ser un coordinador principal con Hezbolá.

Las FDI se negaron a comprometerse públicamente con un ataque preventivo a Irán ahora que los drones han sido lanzados.

La Misión de Irán en la ONU declaró a la 1:06 a.m. que el ataque a Israel "puede considerarse concluido".

"Sin embargo, si el régimen israelí comete otro error, la respuesta de Irán será considerablemente más severa. Es un conflicto entre Irán y el régimen israelí corrupto, ¡del cual Estados Unidos DEBE MANTENERSE ALEJADO!", añadió la misión iraní.

El Gabinete de Seguridad otorgó al Primer Ministro Benjamin Netanyahu, al Ministro de Defensa Yoav Gallant y al ministro sin cartera Benny Gantz la autoridad para tomar decisiones sobre acciones adicionales contra Irán temprano el domingo por la mañana.

Ofir Gendelman, el portavoz del primer ministro para los medios árabes, advirtió que la respuesta de Israel al ataque iraní será "firme y clara" en declaraciones a Al-Arabiya el sábado por la noche.

La Autoridad de Aeropuertos de Israel anunció que el espacio aéreo israelí se cerraría a partir de las 12:30 a.m. hora local.

El comandante del Comando de Frente Interno de las FDI, Rafi Milo, instó a los israelíes a "seguir siendo cautelosos y escuchar las directivas; estas pueden cambiar dependiendo de la evaluación de la situación".

"Hasta la fecha, su comportamiento y cumplimiento de las instrucciones ha sido excepcional; sigan así - esto salva vidas", agregó Milo. "El Comando de Frente Interno está desplegado y preparado en todo el país".

"Llevamos más de seis meses en guerra en varios frentes. A lo largo de la guerra enfrentamos y nos enfrentamos a un gran número de desafíos en una variedad muy amplia de amenazas, aprendimos y mejoramos - llegamos preparados y fuertes tanto en defensa como en ataque".

El Ministerio de Salud ordenó a los hospitales estar en alerta y aumentar el personal en las instituciones médicas temprano el domingo por la mañana. Se cancelaron las vacaciones para el personal médico.

Poco después de que comenzara el ataque iraní, funcionarios iraquíes anunciaron que se cerraba el espacio aéreo iraquí. Líbano y Jordania también decidieron cerrar su espacio aéreo el sábado por la noche.

Varios drones fueron vistos volando desde la dirección de Irán sobre la provincia de Sulaymaniya en Iraq, informaron tres fuentes de seguridad a Reuters el sábado. Otras olas de drones y misiles fueron avistadas sobre otras áreas en Iraq y Jordania más tarde en la noche.

Drones and missiles were spotted over #Jordan heading towards #Israel. pic.twitter.com/PgTFGJ3Cef