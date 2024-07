La canción española "Vamos a bombardear Tel Aviv" provoca la ira de un grupo judío

La canción punk española "LGBT (Let's Go Bomb Tel Aviv)" ha provocado indignación entre las organizaciones judías después de que circulara en línea un video de una reciente actuación en Madrid.

La canción, lanzada en 2021, está disponible en los canales de Spotify y Youtube de la banda punk hardcore Unite. El video musical de Youtube muestra escenas de ataques de militares árabes, disparos de cohetes de Hamas y ataques terroristas como atropellos con coches. En un momento, se puede escuchar la sirena de alerta roja de Israel en la canción.

"Let's Go Bomb Tel Aviv"¡Sonido activado!Estamos presenciando la normalización de la idea de que un estado puede ser borradoY que los judíos pueden ser aniquiladosEstá por todas partes pic.twitter.com/lRhPonHrMC — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) 8 de julio de 2024

La Dra. Raheli Baratz, jefa del departamento de la Organización Sionista Mundial para Combatir el Antisemitismo, dijo en un comunicado el lunes que la canción era un ejemplo de retórica antisemita violenta.

"No debemos legitimar tales incidentes y comportamientos, que son mensajes que incitan al daño al Estado de Israel y a los judíos", dijo Baratz. "La facilidad con la que un simple canto durante una actuación puede traducirse en violencia física está a solo segundos de distancia. No debemos permitir que tales cosas sucedan".

Action and Communication on the Middle East (ACOM) en redes sociales dijo que la canción era una apología del genocidio.

Unite se burló de la indignación de israelíes y judíos el lunes, diciendo en una historia de Instagram que la banda había "hecho que los sionistas lloraran de nuevo".

Banda punk lista para provocar a los sionistas

La banda publicó el 20 de junio una colección de comentarios enfadados sobre la canción, etiquetando su ubicación como Tel Aviv y señalando que 56 oyentes eran de Israel.