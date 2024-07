Descubren los restos de una sinagoga destruida por los nazis en Polonia

Mientras unos obreros limpiaban un solar para construir un aparcamiento, descubrieron los restos de una sinagoga en Otwock (Polonia), informó Ynet el jueves.

Los obreros descubrieron los muros y columnas de la sinagoga. La Autoridad Polaca de Preservación de Monumentos hizo este descubrimiento en los últimos días, y las obras se interrumpieron inmediatamente tras el hallazgo.

La Sinagoga Goldberg se construyó originalmente en 1927, por iniciativa y a expensas de Shlomo y Chaim Goldberg, en la calle Varsovia, frente al Ayuntamiento de Otwock. Fue diseñada por la arquitecta polaca Eugenia Jablonska. La sinagoga fue destruida en un incendio provocado por los nazis al principio del Holocausto. La biblioteca y la sala de estudio quedaron destruidas, pero se salvaron los rollos de la Torá.

La sinagoga tenía capacidad para 650 fieles. Al estallar la guerra, vivían en Otwock unos 14.200 judíos, según la Biblioteca Virtual Judía.

La sinagoga Goldberg fue incendiada junto con todas las demás sinagogas de Otwock, Polonia, en octubre de 1939. Tras la guerra, unos 400 judíos se reasentaron en Otwock, pero todos abandonaron Polonia poco después. Layover yard in Otwock (Poland), August 19, 1942. In the distance Jews sit on the ground overnight awaiting transport to Treblinka. (credit: PICRYL)

"Todo un pedazo de historia"

"Se trata de un pedazo de historia que estaba escondido allí", declaró el historiador polaco Sebastian Rakowski a los medios locales, según informa Ynet. "Se descubrió a principios de junio. Sabíamos que allí había una sinagoga, pero no sabíamos si se conservaba algo bajo tierra, ya que no se veía nada en la superficie", dijo.

Meir Bulka, que ha estado investigando y explorando Europa del Este, especialmente Polonia, en los últimos años y es el presidente de la organización J-nerations, dijo: "Estos hallazgos son realmente emocionantes y de importancia histórica, ya que representan un escalofriante testimonio de una cápsula del tiempo de la época del Holocausto".

"Confío en que las autoridades actuarán adecuadamente para preservar estos importantes descubrimientos", añadió Bulka. Los restos descubiertos serán trasladados al museo de la ciudad para su investigación.