Garrett Stubbs comenta sobre su rol en el equipo de Israel y su expectativa de visitar el país

¡Hola! Ha sido una gran semana en el mundo del béisbol judío.

El domingo, Zack Gelof y Garrett Stubbs hicieron historia, cuando Gelof bateó un grand slam contra Stubbs en la novena entrada de la victoria de los Oakland Athletics por 18-3 sobre los Philadelphia Phillies. Según el Museo Judío de Béisbol, fue el primer grand slam de la historia bateado por un bateador judío ante un lanzador judío.

El martes, Max Fried, lanzador de los Bravos de Atlanta, hizo su primera aparición en el All-Star, lanzando una segunda entrada sin anotaciones ni hits, mientras su equipo de la Liga Nacional perdía por 5-3. (Fried fue incluido en el All-Star de 2022). (Fried formó parte del equipo All-Star de 2022, pero no participó en el partido).

El Draft de la MLB también se celebró esta semana, y seis jugadores judíos fueron elegidos en más de 600 selecciones y 20 rondas.

Y en Polonia, un equipo nacional israelí ha pasado a semifinales en el Torneo de la Región Europa-África de las Pequeñas Ligas, una prueba clasificatoria para las Series Mundiales de las Pequeñas Ligas. Las semifinales estaban previstas originalmente para el sábado, pero los organizadores acordaron trasladarlas al viernes por la tarde para dar cabida al equipo israelí. Si Israel vence hoy a Alemania, pasará a la final del domingo. Garrett Stubbs during a game against the Detroit Tigers at Comerica Park, June 26, 2024, in Detroit. (credit: Nic Antaya/Getty Images)

Siga leyendo estas historias y otros acontecimientos deportivos judíos destacados de la semana pasada.

Garrett Stubbs acepta su papel de jugador de béisbol judío

El receptor suplente de los Filis de Filadelfia Garrett Stubbs jugó para el Equipo de Israel en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, y planea volver a hacerlo en 2026. En algún momento, el jugador de 31 años también espera visitar el país.

"No hay mucho tiempo cuando eres un jugador de béisbol para hacer viajes por medio mundo", dijo Stubbs a JTA en una entrevista reciente. "Pero lo conseguiré".

Mientras tanto, Stubbs, ahora en su sexta temporada en la MLB, ha crecido en su papel de veterano, tanto con los Phillies como entre sus compañeros peloteros judíos.

"Ser miembro de un reducido grupo de jugadores judíos en las grandes ligas, formando parte de una exclusiva y muy especial fraternidad" dijo la madre de Stubbs, Marti. "Está muy orgulloso de ello y nosotros también".

Stubbs también habló del 7 de octubre y sus secuelas -que, según dijo, "afectan a toda la comunidad judía de forma negativa"- y de cómo ha aprendido de sus compañeros israelíes y les ha apoyado durante la guerra.

Informe de medio tiempo

CHOSEN ONES. Seis jugadores judíos han sido elegidos esta semana para la MLB, entre ellos un puñado de lanzadores y un bateador de origen ruso que fue adoptado por una familia judía. Uno de ellos, el lanzador zurdo Ryan Prager, ha dicho que el judaísmo es una de las "bases" de su identidad. Conoce a todos los seleccionados judíos aquí.

QUE SU RECUERDO SEA UNA BENDICIÓN. Mientras el mundo del deporte lloraba esta semana la pérdida de Joe "Jellybean" Bryant, la comunidad judía de Filadelfia recordaba a algo más que a un veterano de ocho años en la NBA y padre de Kobe Bryant: El primer trabajo como entrenador de Joe fue en 1992 en la Academia Hebrea Akiba. "Su impacto se extendió más allá de la cancha y sus lecciones de liderazgo y deportividad se llevan dentro de todos nosotros, todavía hoy", dijo a la JTA Amy Malissa Hersz, que jugó con Bryant.

NOT A SHOE-IN. Adidas ha lanzado una nueva campaña de zapatillas que recuerda los Juegos Olímpicos de Munich de 1972, en los que murieron 11 atletas israelíes en un atentado terrorista. Pero a muchos grupos judíos les molestó que el gigante de la ropa deportiva eligiera a Bella Hadid como imagen de la campaña: la supermodelo y activista palestino-estadounidense Bella Hadid. Tras la reacción, la empresa declaró que "revisaría" su campaña.

BATALLA DE PING-PONG. Es seguro que el actor judío Timothée Chalamet practicará este año sus habilidades con el ping-pong, ya que se prepara para interpretar a Marty Reisman, el "mago del tenis de mesa" judío que ganó múltiples campeonatos de Estados Unidos. La nueva película de Chalamet, "Marty Supreme", está dirigida por Josh Safdie, que junto con su hermano Benny dirigió otro éxito de taquilla muy judío y relacionado con el deporte, "Uncut Gems".

BIRD-WATCHING. ESPN dio a conocer su lista de los 100 mejores atletas del siglo XXI esta semana, y la lista lamentablemente no incluía a ningún judío, desairando a la cuatro veces campeona de la WNBA Sue Bird y a la tres veces medallista de oro olímpica Aly Raisman. La lista anterior de ESPN incluía al nadador olímpico Mark Spitz en el puesto 33 y al miembro del Salón de la Fama del béisbol Sandy Koufax en el 42. Si le sirve de consuelo a Bird, recibirá su propia muñeca Barbie, un honor que ni el propio Koufax puede igualar.

TRAILBLAZER. El legendario cronista deportivo judío Jerry Izenberg, sobre cuyas memorias escribí el año pasado, ha publicado un nuevo libro sobre Larry Doby, que rompió la barrera del color en la Liga Americana tres meses después de que Jackie Robinson debutara con los Dodgers de Brooklyn. The Forward tiene más información sobre la misión de Izenberg de honrar el legado de Doby.

HITTING FOR THE CYCLE. El filántropo canadiense-israelí Sylvan Adams ha contribuido a dar a conocer el ciclismo en Israel y a situar a los ciclistas israelíes en la escena internacional. Con el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos de París, sus esfuerzos están dando fruto. Más información en eJewishPhilanthropy.

ANGEL INVESTORS. El Consejero Delegado de Disney, Bob Iger, y su esposa, Willow Bay, han acordado adquirir el Angel City Football Club, de la Liga Nacional de Fútbol Femenino, en una operación que valora al equipo de Los Ángeles en 250 millones de dólares, un récord para un equipo deportivo femenino. La actriz israelí-estadounidense Natalie Portman, ganadora de un Oscar, fue una de las fundadoras y principal inversora del grupo propietario inicial del equipo.

Tras 12 años en la NBA, Patrick Beverley se marcha a Israel. El veterano del baloncesto anunció esta semana que ha fichado por el Hapoel Tel Aviv BC de la Premier League israelí de baloncesto, la liga más importante del país. "Me dieron todo lo que pedí... no pude negarme", dijo Beverley a través de su podcast.

Judíos en los deportes para ver este fin de semana (todas las horas ET)⚾️ EN BÉISBOL...

El All-Star Max Fried sube al montículo el domingo a la 1:35 p. m. contra los Cardenales de St.Louis Cardinals, mientras que Dean Kremer comienza para los Orioles de Baltimore a las 2:35 p.m. contra los Rangers de Texas. Garrett Stubbs y los Philadelphia Phillies reciben a Rowdy Tellez y los Pittsburgh Pirates en una serie de tres partidos, mientras que en la otra costa, Zack Gelof y los Oakland Athletics reciben a Kevin Pillar y los Los Angeles Angels.

⚽️ EN FÚTBOL...

Daniel Edelman y los Red Bulls de Nueva York reciben a DeAndre Yedlin y al F.C. Cincinnati el sábado a las 19:30. A la misma hora, el Philadelphia Union de Tai Baribo recibe al Nashville S.C., mientras que el Charlotte F.C. de Liel Abada juega a las 8:30 p.m. y el Real Salt Lake de Zac MacMath a las 9:30 p.m. El veterano capitán del D.C. United, Steve Birnbaum, anunció su retirada esta semana tras 11 años de carrera en la MLS.

⛳️ EN GOLF...

Max Homa, que actualmente ocupa el puesto nº 15 en el PGA Tour, se encuentra de nuevo en Escocia esta semana para participar en la 152ª edición de The Open Championship, el torneo de golf más antiguo del mundo. Homa terminó empatado en el 10º puesto en la competición de 2023.

️ EN CARRERA...

El piloto de Aston Martin Lance Stroll correrá en el Gran Premio de Hungría de Fórmula Uno el domingo a las 9 a.m. Stroll, que quedó séptimo en el Gran Premio de Gran Bretaña a principios de este mes, ocupa actualmente el 10º puesto en la clasificación de F1 con 23 puntos en la temporada.

Grandes elogios para Hyman

Zach Hyman, estrella de los Edmonton Oilers, fue anfitrión de un torneo de golf de celebridades en Toronto esta semana, donde su compañero de equipo, la superestrella Connor McDavid, fue preguntado por el liderazgo de Hyman en la comunidad judía.

"Es importante estar aquí y apoyar sus iniciativas".McDavid habla desde el torneo de golf Zach Hyman Celebrity Classic en Toronto. @Enterprise | #LetsGoOilers pic.twitter.com/XtIcLBUlYV - Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) 15 de julio de 2024

"Es un gran jugador de hockey ante todo, y el hecho de que sea judío, lleva una gran carga y es la cara de esa comunidad en el hockey", dijo McDavid sobre Hyman. "Hace un gran trabajo, un trabajo increíble, representándose no sólo a sí mismo y a su familia, sino también a la comunidad, al mismo tiempo que hace malabarismos con dos niños en casa y todo eso, y aún así tiene el año de carrera que ha tenido, no se pueden decir suficientes cosas buenas de él"

Hyman viene de un año excepcional en el que marcó 54 goles en la temporada regular, además de 16 goles en la postemporada, la mejor marca de la NHL.