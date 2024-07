Harris insta a lograr un acuerdo tras reunirse con Netanyahu. Descubre más sobre su reunión

Israel se retirará totalmente de Gaza en la segunda fase del acuerdo sobre los rehenes, afirmó la vicepresidenta Kamala Harris en declaraciones que entregó a la prensa tras su reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca a última hora de la tarde del jueves.

"A todos los que han estado pidiendo un alto el fuego y a todos los que anhelan la paz, os veo y os oigo", dijo Harris.

Esta mañana he hecho declaraciones a la prensa sobre mi reunión con el primer ministro israelí Netanyahu. pic.twitter.com/lNLSaufIvK - Vicepresidenta Kamala Harris (@VP) 26 de julio de 2024

Harris se hizo eco del optimismo que se respiraba en Washington sobre la posibilidad de conseguir la liberación de los 115 rehenes restantes.

"Se han producido avances esperanzadores en las conversaciones para llegar a un acuerdo", declaró Harris al referirse a la propuesta en tres fases que el presidente estadounidense

"La primera fase del acuerdo supondría un alto el fuego total, incluida la retirada del ejército israelí de los centros de población de Gaza", declaró Harris. Prime Minister Benjamin Netanyahu (left) shaking hands with Vice-President Kamala Harris (right) during the former's visit to the US, 26.7.2024 (credit: AMOS BEN-GERSHOM/GPO)

Plan de acuerdo de alto el fuego

"En la segunda fase, el ejército israelí se retiraría por completo de Gaza, lo que supondría el fin permanente de las hostilidades", declaró. "Es hora de que esta guerra termine y de que termine de una manera en la que Israel esté seguro, todos los rehenes sean liberados, el sufrimiento de los palestinos en Gaza termine y el pueblo palestino pueda ejercer su derecho a la libertad, la dignidad y la autodeterminación", declaró Harris. "Lleguemos a un acuerdo para conseguir un alto el fuego que ponga fin a la guerra. Traigamos a los rehenes a casa y proporcionemos el alivio que tanto necesita el pueblo palestino". Su declaración de seis minutos de duración supone sus primeras palabras sobre Israel desde que se convirtió en la presunta candidata presidencial demócrata el domingo, cuando Biden se retiró de la carrera. Desde que de niña recogía dinero para plantar árboles en Israel hasta su llegada a la Casa Blanca, Harris afirmó que "ha tenido un compromiso inquebrantable con la existencia del Estado de Israel, con su seguridad y con el pueblo de Israel"." Prometió que "siempre garantizará que Israel pueda defenderse, incluso de Irán y de las milicias respaldadas por Irán, como Hamás y Hezbolá".

"Lo he dicho muchas veces, pero merece la pena repetirlo: Israel tiene derecho a defenderse, y cómo lo haga importa". Subrayó que Hamás era una "brutal organización terrorista" que desencadenó la guerra de Gaza cuando atacó Israel el 7 de octubre, "masacrando a 1.200 inocentes", entre ellos 44 estadounidenses, y hay ciudadanos estadounidenses que siguen cautivos en Gaza. Harris destacó los "horribles actos de violencia sexual" de Hamás ese día. Aún así, dijo, el impacto de la guerra en los palestinos de Gaza ha sido devastador. "También expresé al Primer Ministro mi honda preocupación por la magnitud del sufrimiento humano en Gaza, incluida la muerte de demasiados civiles inocentes". "Y dejé clara mi honda preocupación por la terrible situación humanitaria allí, con más de dos millones de personas enfrentadas a altos niveles de inseguridad alimentaria y medio millón de personas enfrentadas a niveles catastróficos de impureza alimentaria aguda", declaró. Recordó las duras imágenes de aquella guerra de "niños muertos y personas desesperadas y hambrientas que huyen en busca de seguridad, a veces desplazadas por segunda, tercera o cuarta vez". "No podemos mirar hacia otro lado ante estas tragedias. No podemos permitirnos insensibilizarnos ante el sufrimiento, y yo no me quedaré callada", declaró Harris. En cuanto a la resolución del conflicto palestino-israelí, Harris dijo que seguía comprometida con una solución de dos Estados.También instó al público estadounidense a "recordar que la guerra en Gaza no es una cuestión binaria" y a reconocer la complejidad de la región. "Condenemos todos el terrorismo y la violencia. Hagamos todo lo posible para evitar el sufrimiento de civiles inocentes. Y condenemos el antisemitismo, la islamofobia y el odio de cualquier tipo", declaró Harris. A primera hora del día, también condenó la quema de banderas estadounidenses por manifestantes el miércoles, cuando Netanyahu se dirigió al Congreso. Miles de personas se habían manifestado frente al Capitolio el miércoles en una protesta en la que la policía utilizó gas pimienta contra los manifestantes que marchaban al llegar a un bloqueo policial. A una milla de distancia de ese lugar, algunos manifestantes izaron más tarde banderas palestinas y quemaron otras estadounidenses, un acto condenado por altos dirigentes estadounidenses, entre ellos Harris. "Condeno la quema de la bandera estadounidense", dijo Harris en un comunicado. "Nunca debería profanarse de esa manera". En su declaración también condenó las pintadas a favor de Hamás y no mencionó el uso de gas pimienta por parte de la policía contra los manifestantes.

