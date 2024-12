Las consultas sobre Aliyá aumentaron un 90% después del 7 de octubre

Casi el 90% de las consultas anuales promedio sobre la Aliyá a Nefesh B’Nefesh se realizaron en apenas unas semanas después del 7 de octubre, según el Rabino Yehoshua Fass, Co-Fundador y Director Ejecutivo de Nefesh B’Nefesh.

Él compartió este significativo aumento de interés durante la conferencia "Volviendo a Casa: La Aliyá en Tiempos de Guerra", organizada por The Jerusalem Post.

"Ha habido un aumento excepcional del interés en la Aliyá desde el 7 de octubre", reveló el Rabino Fass. "Esta tasa se ha mantenido durante muchos meses y esperamos verla materializada en 2025. Para que tengan una idea, más de 10,000 personas han solicitado hacer Aliyá desde entonces".

Cuando le preguntaron sobre las comunidades judías en el extranjero que se oponen a las acciones de Israel, el Rabino Fass consideró que son casos aislados.

"La fuente de apoyo a Israel y esta conexión emocional con el judaísmo ha sido sin precedentes", declaró.

"No hemos visto este nivel de compromiso desde 1948. Cada vez que Israel enfrenta un conflicto, se expresa solidaridad desde la Diáspora, pero este desbordamiento actual es simplemente sin precedentes."

Tendencias demográficas y de Aliyá

El Rabino Fass señaló que si bien las motivaciones para la aliyá siguen siendo consistentes, el volumen de interés ha aumentado drásticamente. Explicó que los factores de "empuje y atracción" de la inmigración han cambiado hacia una atracción más fuerte de individuos motivados por la ideología, razones profesionales y un profundo sentido de pertenencia.

La edad promedio de los nuevos olim es de alrededor de 32 años, con un aumento notable entre las personas de 18 a 30 años. "Es notable ver un espectro saludable de afiliaciones denominacionales y religiosas dentro de este grupo demográfico más joven", observó.

Desafíos de hacer aliyá en tiempos de guerra

Al discutir las complejidades de hacer aliyá durante tiempos de guerra, el Rabino Fass destacó los desafíos únicos que enfrentan los recién llegados: "Los cambios en el mercado laboral local, las tensiones de navegar por el complicado panorama de guerra creado por el conflicto actual pesan sobre los nuevos olim.

Incluso para aquellos altamente motivados para mudarse, la realidad de comenzar una nueva vida en Israel durante tiempos tan desafiantes es desalentadora."

Para dar cabida al aumento, Nefesh B’Nefesh ha expandido su equipo en cada etapa del proceso de Aliyah, desde representantes en el extranjero que ayudan con consultas iniciales hasta gerentes de casos que apoyan la transición y trabajadores de campo que ayudan a los recién llegados a adaptarse una vez que llegan a Israel.

Consejos para Futuros Olim

El Rabino Fass concluyó con un consejo para aquellos considerando la Aliyah: “Cuanto más planees y te prepares, más exitoso será tu futuro. Esta es una de las decisiones más significativas de tu vida, no solo para ti mismo sino también para allanar el camino para las generaciones venideras.

Requiere una inmensa preparación.”

La conferencia sirvió como un recordatorio oportuno de la resistencia duradera y el compromiso de la comunidad judía global con el Estado de Israel, incluso en tiempos desafiantes.