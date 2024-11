Los aficionados franceses abuchean el himno israelí en medio de un tenso partido de la Liga

Algunos aficionados franceses abuchearon el himno nacional de Israel y hubo pequeñas escaramuzas en el escasamente poblado Stade de France el miércoles durante un partido de la Liga de Naciones que se vio ensombrecido por las tensiones en torno a la guerra entre Israel y Hamás.

Buscando prevenir una repetición de la violencia en Ámsterdam la semana pasada alrededor de un partido de la Europa League que involucraba al Maccabi Tel Aviv, se desplegaron 4,000 agentes de seguridad franceses dentro y alrededor del estadio y en el transporte público.

Alrededor de 100 aficionados de Israel desafiaron una advertencia de su gobierno contra viajar para eventos deportivos, sentándose en un rincón del estadio con una capacidad de 80,000 personas que apenas estaba a una quinta parte de su capacidad.

Agitaron globos amarillos y corearon "¡Liberen a los rehenes!" en referencia a los israelíes retenidos en Gaza por terroristas de Hamás. Aficionados muestran una bandera de Palestina y otra de Israel en medio del actual conflicto entre Israel y Hamás en el partido Francia-Israel de la Nations League. (credit: GONZALO FUENTES / REUTERS)

Algunos abucheos y silbidos se escucharon durante la interpretación del himno nacional de Israel, que luego fue aumentado en los altavoces.

A medida que comenzaba el partido, hubo una trifulca cerca de la sección de los aficionados de Israel durante varios minutos, con personas corriendo y lanzando golpes. Los guardias rápidamente formaron una barrera.

No estaba claro qué había provocado el conflicto.

Previo al partido, varios cientos de manifestantes anti-Israelíes se habían reunido en una plaza en el distrito de Saint-Denis en París, ondeando banderas palestinas, así como algunas de Líbano y Argelia, para protestar contra el partido.

"Nosotros no jugamos con genocidio", decía una pancarta, en referencia a la guerra en Gaza.

Israel niega las acusaciones de genocidio en su ofensiva de más de un año contra el grupo terrorista Hamas. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Sin amenaza específica

Al entrar al estadio, algunos aficionados de Israel llevaban tanto los colores israelíes como franceses. Dos llevaban una camiseta con el logo del club israelí Maccabi Tel Aviv en el frente y las palabras "Ni Oubli Ni Pardon" (Nunca Perdonar Nunca Olvidar) en la parte trasera.

Una persona sostenía un papel con "fuck Hamas" escrito en él.

El Ministro del Interior francés Bruno Retailleau dijo esta semana que nunca hubo duda de que el partido seguiría adelante, tras los disturbios en Ámsterdam que vieron a los seguidores de Maccabi y grupos locales involucrarse en violencia, según la policía holandesa.

Dijo que no se identificaron amenazas específicas antes del partido, pero que no existía un riesgo cero.

El presidente francés Emmanuel Macron estuvo en el partido en muestra de solidaridad. "No cederemos al antisemitismo en ningún lugar y la violencia, incluida en Francia, nunca prevalecerá, ni la intimidación", dijo a BFM TV horas antes del inicio del partido.

El partido se dio un día después del noveno aniversario de los ataques islamistas coordinados en lugares de entretenimiento en toda la capital francesa, incluido el estadio nacional.

El racismo y la intolerancia están en aumento en Francia, alimentados en parte por la guerra en Gaza después de los ataques terroristas de Hamas a Israel en octubre de 2023. Tendencias similares se han observado en otras partes de Europa.

Cerca de 70 sospechosos han sido arrestados y al menos cinco personas resultaron heridas en los enfrentamientos de la semana pasada entre fans del Maccabi y pandillas en Ámsterdam.