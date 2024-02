FDI son atacadas con fuego antitanque en Gaza, pero avanzan en Khan Yunis En el centro de la Franja de Gaza, combatientes de la Brigada Najal identificaron y mataron a un terrorista que les disparó un misil antitanque y se acercó a ellos. JERUSALEM POST STAFF By

An IDF aircraft targets terrorists who fired anti-tank missiles at troops. February 11, 2024. (Credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT).