Las partes en conflicto mantienen la cautela tras afirmar Biden que la tregua en Gaza está cerca

Israel, Hamas y mediadores cataríes expresaron cautela el martes sobre el progreso hacia una tregua en Gaza después de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo que creía que se podría alcanzar un acuerdo de alto el fuego en menos de una semana que detendría la guerra durante el Ramadán.

Hamas está considerando ahora una propuesta, acordada por Israel en las reuniones con mediadores en París la semana pasada, para un alto el fuego que suspendería los combates durante 40 días, la primera tregua prolongada de la guerra de cinco meses.

Según una fuente cercana a las conversaciones, la propuesta implicaría que el grupo terrorista liberara a algunos, pero no a todos, de los rehenes que tienen a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos, un aumento en la ayuda humanitaria para Gaza y la retirada de tropas israelíes de las zonas pobladas del enclave.

Pero parece no cumplir con la principal demanda de Hamas de que cualquier acuerdo incluya un camino claro hacia un fin permanente de la guerra y la retirada israelí, o la resolución del destino de los hombres israelíes en edad de combatir entre los rehenes.

Concentración por la liberación de los rehenes secuestrados en el atentado del 7 de octubre por Hamás, 25 de febrero de 2024 (credit: DYLAN MARTINEZ/REUTERS) En declaraciones emitidas en un programa de entrevistas de medianoche después de la medianoche del martes, Biden dijo que Israel ya había acordado detener los combates en Gaza durante el Ramadán, el mes de ayuno musulmán, que se espera comience en dos semanas, el 10 de marzo.

"El Ramadán se acerca, y ha habido un acuerdo por parte de los israelíes de que no participarán en actividades durante el Ramadán, también, para darnos tiempo de sacar a todos los rehenes", dijo Biden en el programa "Late Night with Seth Meyers" de NBC.

Anteriormente, el lunes, Biden dijo que esperaba que se llegara a un acuerdo de alto al fuego para el 4 de marzo: "Mi asesor de seguridad nacional me dice que están cerca. Están cerca. Aún no han terminado. Mi esperanza es que para el próximo lunes tengamos un alto al fuego", dijo Biden.

Pero Qatar, que ha actuado como principal mediador y ahora está recibiendo delegaciones de ambos lados para negociar los términos del acuerdo, dijo que aún no se había alcanzado un avance.

"No tenemos un acuerdo final sobre ninguno de los problemas que están obstaculizando llegar a un acuerdo. Seguimos esperanzados, no necesariamente optimistas, de que podamos anunciar algo hoy o mañana. Pero seguimos esperanzados de que podamos llegar a algún tipo de acuerdo", dijo Majed Al Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.

Dos altos funcionarios de Hamas le dijeron a Reuters que los comentarios de Biden que parecían sugerir que un acuerdo ya se había alcanzado en principio eran prematuros.

"Todavía hay grandes brechas por cerrar", dijo uno de los funcionarios de Hamas a Reuters. "Los temas principales y fundamentales del alto al fuego y la retirada de las fuerzas israelíes no están claramente establecidos, lo que retrasa la consecución de un acuerdo".

Israel no comentó sobre los comentarios de Biden, pero funcionarios no identificados fueron citados por los medios israelíes diciendo que también se tomaron por sorpresa por el presidente de EE. UU. El sitio web de noticias israelí Ynet citó a altos funcionarios israelíes no identificados diciendo que no entendían "en qué se basa su optimismo".

Emociones encontradas

Hamas ha mantenido consistentemente que solo liberará a sus rehenes como parte de un acuerdo que incluya una forma de poner fin al conflicto. Israel ha dicho que considerará solo pausas temporales y no pondrá fin a la guerra hasta que el grupo terrorista que la inició al atacar a Israel el 7 de octubre sea erradicado.

Según la fuente senior cercana a las conversaciones, la propuesta preliminar sobre la mesa era para un alto al fuego de 40 días durante el cual Hamas liberaría alrededor de 40 rehenes, incluidas mujeres, menores de 19 años o mayores de 50, y enfermos, a cambio de alrededor de 400 prisioneros palestinos, en una proporción de 10 a uno.

Israel reubicaría sus tropas fuera de las zonas pobladas. Se permitiría a los residentes de Gaza, excepto a los hombres en edad de luchar, regresar a sus hogares en áreas previamente evacuadas, y la ayuda se intensificaría, incluyendo equipos urgentes para alojar a los desplazados.

En Gaza, había emociones encontradas sobre la posibilidad de un alto al fuego que no pusiera fin de manera permanente a la guerra.

"No queremos una pausa, queremos un alto al fuego permanente, queremos poner fin a la matanza", dijo Mustafa Basel, un padre de cinco hijos de la Ciudad de Gaza, ahora desplazado en Rafah, a Reuters.

"Desafortunadamente, las condiciones de la gente son tan sombrías que algunos pueden aceptar una pausa, incluso (solo) durante Ramadán", dijo. "Quieren poner fin de forma permanente a la guerra, pero las condiciones extremas hacen que quieran una pausa, aunque sea por un mes o 40 días, con la esperanza de que se convierta en permanente".

'Demasiados inocentes' asesinados, dice Biden

Hamas mató a 1,200 personas y capturó 253 rehenes el 7 de octubre, desencadenando un asalto terrestre en Gaza. Las autoridades de salud dirigidas por Hamas en Gaza dicen que casi 30,000 personas han sido confirmadas muertas.

Biden le dijo a NBC que Israel corre el riesgo de perder el apoyo internacional a menos que tome más medidas para evitar la muerte de civiles. Israel ha amenazado con atacar Rafah, la última ciudad en el borde sur de la Franja de Gaza, donde más de la mitad de sus 2.3 millones de habitantes están ubicados, la mayoría durmiendo en tiendas improvisadas o edificios públicos.