Mirada al subsuelo: Experto de West Point redefine la cuestión de los túneles de Hamas

El presidente de estudios de guerra urbana en West Point, John Spencer, ha publicado un análisis exhaustivo de la inédita red de túneles subterráneos de Hamas y las medidas tomadas por las FDI para neutralizarla eficazmente, basado en sus dos visitas a Israel, las cuales compartió en X el viernes.

Based on now two visits to Israel/Gaza since the war began, Israel and the IDF have destroyed Hamas’s strategy at every turn from tunnels to historic civilian harm mitigation steps while methodically and rapidly clearing every inch of Hamas territory. @GAvrilingi “Hamas’s…

Empezó su análisis señalando que la utilización de túneles en la guerra no es un concepto nuevo, con ejemplos históricos que se remontan a los tiempos bíblicos y se extienden a conflictos modernos como la guerra en curso en Ucrania.

Sin embargo, luego destacó la naturaleza distintiva de los túneles utilizados por Hamas, diciendo que son uno de los dos pilares clave en la estrategia de Hamas, junto con el tiempo.

Antes del estallido de las hostilidades, se creía que la presencia y extensión de las redes de túneles de Hamas estaban bien documentadas, dijo Spencer.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han descubierto un túnel ''estratégico'' de cuatro kilómetros de largo y 50 metros de profundidad. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT) Denominadas como el "Metro" de Gaza, se estimaba que estas redes se extendían cientos de millas bajo la superficie. Sin embargo, a medida que se desarrollaba el conflicto, las FDI descubrieron un extenso laberinto de túneles, superando las estimaciones iniciales. Luego señaló la inmensa inversión que Hamas ha realizado en la construcción de estos túneles, la cual cree que podría haber costado a la organización hasta mil millones de dólares a lo largo de quince años.

Según Spencer, la estrategia de Hamas no se centra en obtener ganancias territoriales o derrotar militarmente a su enemigo, como la mayoría de las fuerzas combatientes, sino en aprovechar el tiempo (el segundo pilar de la estrategia de Hamas) como una herramienta política. Al prolongar el conflicto y captar la atención internacional mediante el uso de escudos humanos y alegaciones de crímenes de guerra, él argumenta que Hamas busca ejercer presión sobre Israel en lugar de obtener los incentivos mencionados anteriormente.

Esto hace que el caso de estudio de Hamas sea el primero en utilizar túneles políticamente en lugar de solo militarmente, según él.

Mientras que Israel presume de capacidades avanzadas para detectar y neutralizar túneles a nivel táctico, el desafío estratégico que representa la estrategia basada en el tiempo de Hamas no puede subestimarse, dice. Destruir túneles profundamente enterrados requiere tiempo y recursos significativos, lo que juega a favor del objetivo de Hamas de obstaculizar los esfuerzos militares israelíes.

Spencer también profundizó en la respuesta de las FDI al peligro de los túneles, destacando las extensas medidas tomadas para localizar y destruir la infraestructura subterránea de Hamas. Mencionó capacidades de ingeniería especializadas y unidades caninas, así como el uso de robots y explosivos entregados por aire.

A pesar de estos esfuerzos, Spencer señaló que el esfuerzo para neutralizar estos túneles está lejos de terminar, ya que es un desafío para el que la mayoría de los ejércitos bien equipados del mundo simplemente no están preparados.

Spencer previamente publicó un análisis sobre X, describiendo cómo las FDI están tomando medidas sin precedentes para reducir las bajas civiles.

IMO Israel has implemented more measure to prevent civilian casualties in urban warfare than any other military in the history of war. This includes many measure the U.S. has (or has not) taken in wars & battles but also many measures no military in the world has ever taken.