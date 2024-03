Post-7 de octubre: ¿Cómo sería un reclutamiento haredí en las FDI?

El rabino jefe de Israel, Yitzhak Yosef, provocó controversia la semana pasada cuando, en su lección semanal, dijo que si los ultraortodoxos fueran obligados a reclutar, abandonarían el país. La reacción fue rápida, con el Ministro Benny Gantz calificando las palabras de Yosef como "un ultraje moral al Estado y la sociedad israelí", y el líder de la oposición, Yair Lapid, llamándolas "un insulto y una vergüenza para los soldados de las FDI que arriesgan sus vidas para defender al país".

La guerra entre Israel y Hamás ha llevado el tema del reclutamiento haredí a un punto crítico, ya que las FDI sugirieron extender la duración del servicio y la reserva para los soldados israelíes. Organizaciones de protesta han estado manifestándose durante meses, exigiendo igualdad en lo que respecta a asumir la carga de defensa, y recientemente dos peticiones fueron presentadas ante la Corte Suprema sobre el tema del reclutamiento ultraortodoxo.

Antes del 7 de octubre, sin embargo, existía una corriente de pensamiento que sugería que la exención haredi debería ampliarse en realidad, basándose en investigaciones económicas que mostraban que dicha expansión aumentaría la participación y productividad haredi en la fuerza laboral.

En la realidad del 6 de octubre, el vicepresidente de datos e investigación en el Instituto de Asuntos Públicos Haredi, el economista Dr. Eitan Regev, estaba a favor de reducir la edad de exención del servicio en las FDI para los ultraortodoxos, lo que significaba que aquellos que estudiaran la Torá por menos tiempo seguirían calificando para una exención completa del servicio.

"Tuvimos sentido económico", explicó Regev. "Nuestra lógica como economistas en los 'días antes' era que estábamos hablando de un sector que no se alista, y parecía que esto era poco probable que cambiara políticamente, por lo que una exención más temprana minimizaría la distorsión en el mercado laboral", dijo.

Un grupo de judíos ultraortodoxos bloquea el tráfico y el metro ligero en Jerusalén en una manifestación contra el reclutamiento de los haredíes en las FDI. 26 de febrero de 2024. (credit: SOL SUSSMAN) El Instituto de Asuntos Públicos Haredi es una organización de investigación centrada en la planificación, implementación y promoción de políticas basadas en datos relacionados con todos los aspectos de la sociedad haredi en Israel.

Cuando se observan los datos sin distinguir por género, alrededor del 70% de las personas ultraortodoxas están empleadas, en contraste con el 85% de la población en general, dijo Regev. El verdadero problema en el mercado laboral es la productividad de la fuerza laboral.

La brecha en la productividad de la fuerza laboral entre los trabajadores jaredíes y no jaredíes es del 90%, afirmó.

Reducir la edad de exención no solo permitiría a los hombres jaredíes entrar en la fuerza laboral más temprano, sino que también podría afectar la planificación de los jóvenes ultraortodoxos, aumentando su incentivo para invertir en una educación que les sirva en el mercado laboral y les permita ser más productivos, explicó Regev.

"Pudimos observar un aumento en el empleo de hombres jaredíes durante los últimos dos años", dijo Regev, explicando que las fuerzas económicas como el aumento de los costos de vivienda, el aumento de las tasas de interés y menos ayuda de padres que estudiaron la Torá en lugar de trabajar, son parte de lo que está empujando a más jaredíes a la fuerza laboral.

Sin embargo, en la realidad del 8 de octubre, tanto para la población en general como para la ultraortodoxa, la realidad es completamente diferente y está claro que las cosas deben cambiar, dijo Regev.

"Prácticamente hablando, las necesidades de defensa de Israel han cambiado", dijo Regev. "Las ideas sobre un ejército pequeño e inteligente son menos relevantes. Necesitamos decenas de miles de soldados en reservas y servicio obligatorio para mantener nuevos frentes activos. En el nivel más práctico, las organizaciones de defensa como la Policía de Israel, Magen David Adom, ZAKA y otras necesitan y necesitarán más personal.

"A medida que crece la parte jaredí de la población, Israel no puede permitirse no incluir a este sector en las organizaciones de defensa", dijo.

Percepción pública sobre la resistencia a la incorporación de los jaredíes al servicio militar

La percepción pública sobre por qué la sociedad ultraortodoxa se muestra reacia al servicio militar es que los ultraortodoxos temen que el reclutamiento interfiera con el estudio de la Torá, pero una encuesta del Instituto de Asuntos Públicos Haredí pinta un cuadro diferente.

"Cuando hablamos con el público jaredí, el principal temor no es que unirse a la industria de defensa de Israel perjudique su estudio de la Torá, sino que quienes se unan perderán su identidad jaredí," dijo Regev, quien explicó que esta era una diferencia significativa y que es un problema con una solución diferente. Este desafío tiene soluciones que no dependen de guerras intersectoriales, explicó Regev. La solución al miedo de perder la identidad jaredí es adaptar los marcos de defensa para incorporar empleados y soldados jaredíes, permitiéndoles mantener plenamente su identidad jaredí.

Otro hallazgo del instituto que va en contra de la percepción pública es que una estrecha mayoría de los haredim creen que aquellos que no estudian la Torá no deberían ser elegibles para una exención del servicio en las FDI. Alrededor del 51% de los cientos de ultraortodoxos encuestados por el instituto en una encuesta que examinó las opiniones haredi tras la guerra entre Israel y Hamás, dijeron que aquellos haredim que no estudian no deberían estar exentos del servicio en las FDI. Además, el 70% de los haredim encuestados dijeron que aquellos haredim que no estudian la Torá deberían contribuir al país a través del servicio militar, civil o nacional.

Este es un buen punto de partida para un verdadero acuerdo que formalizaría un reclutamiento de ultraortodoxos, dijo Regev.

"Esto no causará automáticamente que todos los haredim sean reclutados", explicó. "Permite un acuerdo que traería un número aceptable de reclutas, sin crear una sensación de división interna en la sociedad israelí", dijo Regev, añadiendo que en la sociedad haredi hay una comprensión de que la realidad posterior al 7 de octubre es diferente, y que la necesidad de hacer su parte y servir es existencial.