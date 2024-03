Los rehenes tuvieron que preparar comida pero no pudieron comerla, dice la madre de un rehén

La rehén, Liri Elbag, ha estado detenida en cautiverio en Gaza durante 164 días junto con otros 133 rehenes, algunos de los cuales fueron asesinados.

La madre de Liri, Shira, habló el lunes con "Kan B" sobre información que recibió de rehenes liberados en noviembre, lo que indica que su hija fue explotada por sus captores.

"Liri se movía entre casas. Tenía que cocinar para la familia con la que se estaba quedando, cuidar a sus hijos y limpiar su casa. Los rehenes tenían que preparar comida, pero ellos mismos no podían comer", dijo.

"En una semana que aparentemente concentraba un gran número de rehenes, algunos de los cuales luego fueron liberados, compartieron sus experiencias. En ese momento, Liri permanecía en el túnel; asumimos que todavía está allí", dijo.

Un grupo de personas sostiene pancartas y una camiseta pidiendo la liberación de los rehenes durante el acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel, en Tel Aviv, Israel, 28 de noviembre de 2023. (credit: ATHIT PERAWONGMETHA / REUTERS) Ella también dijo: "Intenté algunas veces sentarme encerrada en una habitación oscura de la casa, sin teléfono, sin nada; logré estar tal vez por una hora y me levanté llorando".

Respecto al abuso sexual cometido por terroristas de Hamas a los rehenes en cautiverio, la madre de Liri dijo: "Constantemente trato de imaginar lo que ella pasa allí; es muy difícil. Todos sabemos que muchas chicas han sido abusadas allí, y como madre, trato de no pensar en eso para nada, trato de no imaginarlo".

'Solo quiero escuchar cosas buenas'

"Cuando me encuentro con rehenes mujeres que fueron liberadas, les pregunto sobre cosas que quizás no me hayan contado. La verdad es que solo quiero escuchar las cosas buenas que sucedieron en ese momento porque las malas ya no son relevantes", señaló.

"Algunas cosas son graciosas porque Liri es una niña muy imaginativa", dijo Shira. "Les decía, 'Imaginemos que estamos en un restaurante, ¿qué les gustaría comer?'. Cada una tenía que decir lo que más le gustaba, y también se enojaban con ella - 'Pero Liri, ahora tenemos más hambre por tu culpa'".

Ella se refirió a las negociaciones del acuerdo de rehenes y dijo: "Nuestro primer ministro debe traerlos a casa. Trato de no ser política y mantener un discurso agradable, pero ya es muy difícil para nosotros porque se dicen cosas desagradables sobre los rehenes... Estamos hablando de vidas humanas aquí - estamos hablando de mi hija, que tiene 19 años. Escuchamos que el equipo de negociación no recibió suficiente mandato para lograr este acuerdo. Quiero decir, podrían haber dado más, y espero que amplíen su mandato incluso durante las negociaciones para que este acuerdo se concrete".