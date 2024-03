MIRA: IDF localiza $11 millones en el hospital Shifa de Gaza destinados al terrorismo Más de 300 personas fueron arrestadas en el hospital Shifa de Gaza, entre ellos docenas de oficiales en posiciones clave. JERUSALEM POST STAFF By

IDF locates $11 million in Gaza's Shifa hospital intended for terror on March 20, 2024 (IDF SPOKESPERSON'S UNIT)