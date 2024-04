¿Más ataques directos? Irán podría haber dejado de esconderse detrás de los intermediarios

Durante casi 45 años, Israel e Irán libraron una guerra bajo el radar, evitando cuidadosamente el conflicto directo, demasiado aterrador para cualquiera de las partes considerarlo.

Eso terminó el sábado por la noche con el ataque de estilo arrollador de la República Islámica.

El fin de esa era plantea la pregunta de qué nuevo paradigma reemplazará al antiguo.

Oficialmente, la guerra de sombras se remonta a la Revolución Islámica de 1979, cuando los ayatolás declararon a Israel "el Pequeño Satán", parcialmente debido a su ideología islamista, pero también porque veían a Jerusalén tan alineada con el derrocado sha de Irán.

En realidad, la guerra de sombras alcanzó varios niveles de intensidad ya a principios de los años 2000, cuando el primer ministro Ariel Sharon asignó al jefe del Mossad, Meir Dagan, para frustrar el programa de armas nucleares de Irán. Lanzamiento de un misil durante un simulacro anual en la zona costera del Golfo de Omán y cerca del Estrecho de Ormuz (Irán). (credit: REUTERS)

Para cuando Dagan dejó el cargo en 2011, una serie de instalaciones nucleares iraníes habían sido saboteadas, y varios científicos nucleares habían sido misteriosamente asesinados o fallecido de otras formas.

El conflicto alcanzó otro punto álgido durante el mandato de Yossi Cohen en 2016-2021.

Para 2017, Irán intentaba crear un "anillo de fuego" alrededor de Israel, con milicias y operativos en Líbano, Siria, Iraq, Cisjordania y Gaza.

Las FDI intentaron combatir este anillo de fuego con el MABAM -la guerra entre guerras- constantes bombardeos a los procuradores iraníes que intentaban establecer nuevos frentes contra Israel, especialmente en Siria. Jerusalén rara vez se atribuía el mérito.

Cohen ordenó y dirigió el robo de los archivos nucleares de Irán en 2018, algo que eventualmente volvió en contra a todo Occidente, incluida la OIEA, en contra de la República Islámica, rompiendo un periodo en el que los ayatolás habían logrado, en gran medida, ganarse a Occidente con neutralidad al firmar el acuerdo nuclear de 2015.

En enero de 2020, Estados Unidos asesinó al jefe de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, Qasem Soleimani, el segundo hombre más poderoso en Irán en ese momento después del Líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei, pero solo con una importante asistencia de Israel.

Desde julio de 2020 hasta junio de 2021, al menos tres (probablemente más) instalaciones nucleares iraníes fueron destruidas, la Mossad fue acusada, y el fundador del programa de armas nucleares de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado.

Hubo acciones agresivas adicionales contra Irán que se atribuyeron a la Mossad, incluida la destrucción de drones en 2022 y en enero de 2023.

Para febrero de ese año, la inteligencia de las FDI concluyó que Irán veía a Israel no solo como "el Pequeño Satán", sino como su competidor principal por el poder e influencia en la región.

Irán aprobó actos de agresión contra Israel sin recibir ninguna culpa internacional

Este fue el contexto mucho más amplio para el ataque de Hamas el 7 de octubre. Irán no ordenó específicamente el ataque, pero a lo largo de 2023, estaba presionando fuertemente a Hamas y Hezbollah para golpear a Israel de manera más agresiva y arriesgada, insatisfecho con la interferencia del estado judío en sus planes de expandir su esfera de influencia regional.

Y sin embargo, Irán continuó utilizando a sus proxies para atacar a Israel, mientras que Jerusalén se negaba a asumir la responsabilidad por los ataques a objetivos iraníes sensibles, e incluso ocultaba su papel de respaldo en el asesinato de Soleimani durante más de dos años para evitar represalias.

Israel se frustró con la capacidad de Irán para reclamar inmunidad mientras ordenaba ataques, y en diciembre asesinó a Sayyed Reza Mousavi, un comandante senior de la IRGC, en un ataque aéreo israelí cerca de Damasco.

Tal vez Israel pensó que esto reequilibraba las cosas y ponía a Irán en su lugar.

Y tal vez, debido a eso, la inteligencia israelí subestimó a Teherán y creyó que toleraría el asesinato de Mohammad Reza Zahedi el 1 de abril sin reaccionar, sin una gran pelea, siempre y cuando Israel nuevamente no se adjudicara el crédito.

Fue un grave error de cálculo.

Aunque Israel salió prácticamente ileso de los más de 300 drones, misiles balísticos y misiles de crucero lanzados el domingo, el ataque en sí mismo ha cambiado para siempre el equilibrio de poder.

Aquellos que dicen que Irán se verá disuadido porque las defensas aéreas israelíes fueron tan exitosas quizás hayan olvidado el 7 de octubre, cuando Hamas, finalmente, después de más de 10 años de experimentación, logró superar las defensas de Israel, consideradas infranqueables.

La inteligencia israelí pensaba que Hamas no podría disparar más de varios cientos de cohetes al día cuando, en realidad, la organización terrorista lanzó 3,000 en áreas concentradas en tan solo cuatro horas. Por lo tanto, Teherán solo está disuadido por el momento.

Si las balanzas no se reequilibran, si los ayatolás no pagan un precio importante por lo que hicieron, no hay razón para que no lo intenten una y otra vez, hasta que logren la catástrofe que prometieron.

Hasta ahora, casi todos los altos funcionarios israelíes con poder en el gabinete están moderando las expectativas de cualquier contragolpe inminente.

Comentaristas muy inteligentes han señalado que podrían producirse escenarios horribles si estalla una guerra general debido a la retaliación de Israel, incluyendo a Hamas disparando 3,000 cohetes e invadiendo 22 pueblos, Hezbollah disparando más de 3,000 cohetes y misiles antitanque y obligando a 80,000 residentes a evacuar sus hogares indefinidamente en el norte, e Irán disparando 300 drones y cohetes. Pero ¿adivinen qué? Todo esto ya ha sucedido de todos modos.

The Jerusalem Post ha consultado a altos funcionarios israelíes; nadie pudo señalar realmente cuánto peor podría golpear a Israel Irán, más de lo que ya lo hizo el sábado por la noche.

Lo que parece más probable es que Israel intentará seguir con la narrativa de la guerra en la sombra, mientras que Irán comienza a planificar ataques más directos.

Los funcionarios parecen simplemente incapaces de cambiar de paradigmas, o tal vez están abrumados por la guerra en Gaza, o quizás creen ingenuamente que aplacar a Estados Unidos al no atacar a Irán ahora garantizará un apoyo permanente estadounidense más tarde para otras acciones militares, acciones que nunca aprobaría.

Mientras tanto, ambos bandos seguirán compitiendo por el futuro de Gaza, junto con guerras de sombras en Líbano y Siria.

El 7 de octubre demostró que Irán y sus aliados estaban descontentos por perder la guerra de sombras contra Israel y querían cambiar el paradigma. La noche del sábado mostró cuán comprometida está la República Islámica en cambiar esas dinámicas.

Israel todavía puede usar juegos de sombras a veces e incluso ser el mejor en ellos, pero ignorar la situación estratégica alterada es un peligro para ellos.