Arabia Saudí utiliza la paz israelí como tapadera para su programa nuclear - Liberman

La Conferencia Eli Hurvitz sobre Economía y Sociedad, organizada por el Instituto Democrático de Israel, se inauguró el martes en Jerusalén. Las discusiones se centraron en “El panorama macroeconómico en vísperas de la guerra y sus efectos en la economía.”

El MK Avigdor Liberman, presidente de Yisrael Beytenu, abrió la sesión sobre los desafíos del servicio público en Israel criticando fuertemente las decisiones gubernamentales recientes.

Desperdicio gubernamental y amiguismo

“Con un solo golpe, se crean oficinas que nadie entiende por qué existen, principalmente para distribuir dinero a amigos. ¿Por qué necesitamos un Ministerio de Patrimonio, un Ministerio de Misiones Nacionales y la Unidad para Fortalecer la Identidad Judía encabezada por Avi Maoz?” preguntó Liberman. “Cuando ves a dónde va el dinero, no va al esfuerzo de guerra; no va a los evacuados, va a los amigos.”

Liberman expresó una profunda preocupación por lo que describió como la sumisión y mala gestión del presupuesto estatal por parte del gobierno. "Lo que han hecho con el presupuesto estatal es presentar una ficción al público. Hemos aprobado un presupuesto adicional que no conecta los datos y su propuesta. Y tendrán que traer el presupuesto una segunda vez. ¿Cuál es la conexión entre el objetivo de déficit y lo que tenemos actualmente?", cuestionó.

"Realmente se trata de sumisión, y no puedo creer que nunca haya habido un servicio civil tan débil en el Ministerio de Finanzas como el que hay hoy en día." El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman. (credit: MARC ISRAEL SELLEM/REUTERS)

Liberman también criticó la asignación de fondos, en particular el aumento de las asignaciones para estudiantes de yeshivá y las reducciones en los costos de transporte, lo que él argumentó desincentiva el trabajo. "Día a día, hay golpes sistemáticos a las fábricas, incluidos golpes directos con los jefes de las autoridades locales en Metula, Shlomi, muchas casas han sido destruidas. Todo esto alguien necesita financiarlo, pero no hay dinero para financiar refugios antiaéreos a pesar de que el dinero está presupuestado, a pesar de todas las comunidades a lo largo de la línea de confrontación", dijo. "La gente ha sido evacuada, realmente perturbada de su rutina, pero el dinero se está gastando en los Ministerios de Tradición, Herencia y Misiones Nacionales, y así es como se ve."

Normalización con Arabia Saudita: Un paso peligroso en falso

En sus comentarios finales, Liberman abordó el tema de la normalización con Arabia Saudita, expresando su oposición. "Es lo incorrecto para el Estado de Israel porque, con todas las demás cosas, y todo el asunto de la normalización, el núcleo del acuerdo es la aprobación que Israel da al programa nuclear saudí".

Liberman señaló la contradicción de Arabia Saudita, uno de los países con las mayores reservas de petróleo en el mundo, que de repente necesita energía nuclear con fines pacíficos. "Todos entienden que este proyecto nuclear no está destinado para fines pacíficos. ¿Cómo comenzó el programa nuclear en Irán? Con un reactor para producir energía con fines pacíficos. Allí, entrenaron a todas las personas que actualmente trabajan en armas nucleares".

Advirtió que el compromiso de Israel con el programa nuclear saudí tendría consecuencias lejanas y peligrosas. "Israel se ha comprometido a dar su aprobación y ayudar a que sea aprobado en el Senado. Actualmente, no hay una mayoría para ello, ciertamente no sin la participación activa de Israel. Y en tercer lugar, nos comprometemos a no atacar las instalaciones nucleares saudíes. Esto sumirá a todo el Medio Oriente en una frenética carrera armamentística nuclear, y no estoy seguro de que podamos manejarla económicamente", dijo Liberman. "Es una pendiente resbaladiza en la que Turquía, Argelia y otros entrarán en esta carrera nuclear, y no quiero pensar en las consecuencias. Y en torno a la supervivencia, consideraciones políticas y la próxima encuesta semanal. Esto no es normalización; es un programa nuclear militar que sumerge a toda la región en la locura".