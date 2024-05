Las FDI están utilizando M113 no tripulados en Gaza - Informe

Un informe publicado en redes sociales afirmaba mostrar un transporte de personal blindado M113 israelí no tripulado moviéndose en un área cerca de Rafah. Un video y fotos acompañantes mostraban al M113, considerado una plataforma de vehículo blindado obsoleta y antigua vulnerable a armas antitanque y RPG, moviéndose lentamente en un terreno semiurbano.

Otros comentarios en redes sociales decían que el M113, también conocido como "Zelda" en hebreo, afirmaban que el vehículo estaba no tripulado y que esta nueva tecnología se había utilizado desde el comienzo de la guerra. La discusión en la plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter, dice que estos transportes de personal blindados no tripulados (APC) han desempeñado un papel clave en la batalla por el corredor de Filadelfia en Rafah, el área que se extiende por siete millas a lo largo de la frontera de Gaza y Egipto. Los APC no tripulados se han utilizado para avanzar más hacia el oeste a lo largo del corredor, extendiendo las operaciones hacia el mar.

Las FDI han estado tratando de encontrar formas de reutilizar los M113 durante años. Después de 2014, se decidió reemplazar el sistema envejecido, que fue introducido por primera vez en la década de 1960. Los vehículos son pequeños, lentos y vulnerables a armas antitanque. Sin embargo, pueden utilizarse en todo tipo de roles auxiliares. Por ejemplo, pueden utilizarse en áreas traseras. Pueden transportar personas. Israel tiene cientos de M113 activos y miles en depósitos del ejército que puede utilizar, pero las plataformas están envejeciendo. Encontrar formas de hacerlas relevantes, en lugar de dejarlas simplemente acumular polvo, ha sido un desafío. Un papel para ellos fue poner morteros en ellos para que pudieran ser utilizados para disparar morteros de 120 mm. Israel no es el único país que intenta modernizar los M113. Un informe de Israel Defense a principios de este año dijo que Grecia estaba recurriendo a Israel para modernizar su propia flota de alrededor de 600 M113.

Dispositivos que pueden ser operados con control remoto

En enero, el sitio web Globes señaló que "existen dispositivos que permiten que vehículos blindados sean operados por control remoto. Uno de ellos, fabricado por varias empresas incluyendo Elbit, es un sistema que se monta en un vehículo pesado, como un APC, y con el cual se puede conducir de forma remota. Es un transportador de tropas sin conductor, que tiene otras funciones que un vehículo pilotado a distancia puede ser utilizado, especialmente en un entorno infestado de terroristas." No está claro si esto está relacionado con los últimos informes en redes sociales desde Rafah. Un convoy de vehículos blindados de transporte de tropas en una carretera principal cerca de la frontera israelí con Líbano, norte de Israel, 9 de octubre de 2023. (credit: AYAL MARGOLIN/FLASH90)

Otros países han buscado convertir sus M113 en Vehículos de Control Remoto o Vehículos de Combate Robóticos. Un informe en el sitio web Engineering.com señaló en octubre de 2023 que "cuatro contratistas de defensa suministrarán dos prototipos funcionales de vehículos de control remoto (RCVs, también conocidos como drones tanque) al Ejército de los Estados Unidos para tres tipos diferentes de tanques: una versión pequeña y desechable (RCV Light), una versión mediana (RCV-M) y una versión grande (RCV Heavy), esta última una versión automatizada del M1 Abrams." Australia hizo lo mismo, según un informe de abril de 2024 en Army Recognition en línea. "Electro Optic Systems (EOS), una empresa de defensa con sede en Canberra, equipó el M113 APC con su sistema de armas remoto R400 para las pruebas, que tuvieron lugar en el Área Militar de Puckapunyal. Esta iniciativa es parte de un proyecto más amplio del ejército destinado a transformar los M113 APC en vehículos de combate autónomos u opcionalmente tripulados, llamados M113 AS4."

El sitio web The War Zone también informó en 2022 que "una foto publicada en Twitter por Ronkainen muestra lo que se identifica como una versión del Demostrador de Tecnología Robótica de BAE Systems basado en un casco M113 que ha sido recortado. El perfil más bajo es evidente porque la bisagra de la escotilla del motor está ahora por encima de la línea superior del vehículo." Este vehículo "sin tripulación" apareció en la demostración de tecnología EDGE 22 del Ejército de los Estados Unidos en el Campo de Pruebas de Dugway en Utah.

El hecho de que los M113 hayan sido avistados en la operación de Rafah también es interesante, porque los nuevos APC Eitan de las FDI, el reemplazo súper moderno con ruedas para el M113, también han estado activos en Rafah con la brigada Nahal. El Eitan fue desarrollado para reemplazar al M113 y fue producido por primera vez en 2020 y comenzó a ser entregado a los soldados en el otoño de 2023, justo antes de la guerra. El Eitan es un vehículo de ruedas grande que luce futurista y puede transportar a 12 soldados a velocidades de hasta 90 km/h, lo que lo hace rápido y maniobrable en comparación con los antiguos APC con orugas, como el Namer de las FDI, basado en el chasis de un tanque pesado.

Los informes sobre el uso de los M113 no tripulados forman parte de una historia mucho más amplia sobre la nueva tecnología en la guerra de Gaza. Las FDI han estado implementando, y utilizando por primera vez, varios nuevos sistemas, desde nuevas miras inteligentes hasta morteros de precisión. Muchas de estas tecnologías ya estaban en desarrollo o habían sido desplegadas en sus estaciones iniciales. La guerra ha acelerado la necesidad y uso de estos sistemas para proteger a los soldados, proporcionar más información a los comandantes y disparar con más precisión para eliminar amenazas.