Líderes mundiales elogian el rescate de cuatro rehenes por parte de las FDI, piden un acuerdo

Los líderes mundiales elogiaron la operación de rescate de las FDI que vio el regreso de cuatro rehenes a Israel, mientras pedían un acuerdo de alto el fuego que llevaría al retorno de los 120 cautivos restantes.

“No dejaremos de trabajar hasta que todos los rehenes regresen a casa, y se alcance un alto el fuego; eso es esencial,” dijo el presidente de EE. UU., Joe Biden, durante un evento conjunto de prensa en París con el presidente francés Emmanuel Macron.

El líder francés celebró el rescate de los cuatro cautivos y subrayó que “Queremos obtener la liberación inmediata de los rehenes.”

“Queremos lograr un alto el fuego inmediato y abrir la perspectiva de una solución política, que es la única que puede lograr una paz justa y duradera y satisfacer las preocupaciones de seguridad de ambos pueblos,” dijo Macron.

Francia, dijo, apoya el acuerdo de rehenes de tres fases que el presidente de Estados Unidos, Biden, presentó el 31 de mayo pero que Hamás aún no ha aceptado. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso, mientras la primera dama de Francia, Brigitte Macron, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, escuchan, durante una cena de gala en el Palacio del Elíseo en París, Francia (credit: CHRISTOPHE PETIT TESSON/POOL VIA REUTERS)

"Estamos apoyando la propuesta integral de los Estados Unidos de América", dijo Macron, mientras explicaba que la situación humanitaria en Gaza era inaceptable y hacía un llamado a Israel para garantizar que todos los cruces hacia el enclave estuvieran abiertos para la ayuda humanitaria.

"El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene un papel que desempeñar", añadió.

Por separado, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó a Hamás a aceptar el acuerdo de rehenes, que dijo traería alivio a ambos pueblos.

"Lo único que impide lograr este alto el fuego es Hamás. Es hora de que acepten el acuerdo", dijo Blinken.

El Primer Ministro británico Rishi Sunak escribió en X: "Es un gran alivio ver a los rehenes regresar después de su inimaginable calvario y reconfortante ver las fotos de ellos reunidos con sus familias.

"Continuaremos esforzándonos por poner fin a los combates, así como por la seguridad y la protección para todos", declaró.

El canciller alemán Olaf Scholz escribió en X: "Un importante signo de esperanza, especialmente para las muchas familias en Israel que aún temen por sus seres queridos. Cuatro rehenes están ahora libres. Hamas debe finalmente liberar a todos los rehenes. La guerra debe terminar", declaró. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dijo que se había comunicado con las familias de dos de los rehenes liberados en un mensaje que publicó en X.

"Acabo de enviar mensajes a las familias de Noa Argamani y Shalomi Ziv, quienes recibí la semana pasada, para expresar mi alivio de que ellos y otros dos rehenes estén ahora libres", escribió.

"Renuevo mi llamado para la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y para el fin de esta guerra", declaró Guterres.

El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, escribió: "Compartimos el alivio de sus familias y pedimos la liberación de todos los rehenes restantes". Instó a la implementación del acuerdo de rehenes de Biden, afirmando que el "plan de tres etapas es el camino a seguir para rescatar a todos los rehenes y poner fin al sufrimiento".

Pero también condenó las muertes de palestinos en Gaza que resultaron de la operación de rescate, con Hamas afirmando 210 víctimas. "Los informes desde Gaza de otra masacre de civiles son espeluznantes. Condenamos esto en los términos más enérgicos. La matanza debe terminar de inmediato", escribió.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto también condenó el alto número de fatalidades de la operación y en Gaza el sábado como resultado de la actividad militar de las FDI.

Enunció que "Estos ataques resultaron en la muerte de más de 150 civiles palestinos y la lesión de cientos más, constituyendo una violación flagrante de todas las disposiciones del derecho internacional y la ley humanitaria internacional, así como de todos los valores de humanidad y derechos humanos".

Al inicio de la mañana del domingo, en una publicación en X, el Comando Central de los Estados Unidos elogió a las fuerzas de seguridad por el rescate.

"Felicitaciones a las Fuerzas de Seguridad de Israel y al pueblo de Israel por el exitoso rescate y regreso a sus familias de los cuatro rehenes capturados el 7 de octubre", decía la declaración.

