La ONU critica los esfuerzos de Israel, pero no logra proteger a los gazatíes de Hamas - Análisis

La ONU se quejó de un ataque aéreo israelí la noche del miércoles que apuntaba a terroristas de Hamas y de la Yihad Islámica Palestina en Gaza que habían tomado parte de una escuela de la ONU.

Varios informes repitieron la queja de la ONU. Sin embargo, la presencia de terroristas en una instalación de la ONU una vez más muestra que la organización internacional no está haciendo lo suficiente para proteger a los civiles de Hamas.

"Durante la noche, las FDI llevaron a cabo un ataque preciso basado en inteligencia dirigido a decenas de terroristas de Hamas y de la Yihad Islámica escondidos en una escuela de la ONU en Gaza", dijo el portavoz de las FDI, R. -Adm. Daniel Hagari. "Algunos de estos terroristas participaron en la masacre de Hamas del 7 de octubre.

Pronto revelaré las identidades de algunos de los terroristas que eliminamos". Hagari continuó señalando que "los terroristas estaban operando desde esta escuela de la ONU. Estaban planeando y llevando a cabo ataques desde las aulas de esta escuela de la UNRWA. Nuestro ataque preciso se basó en inteligencia concreta de múltiples fuentes. Los terroristas dentro de esta escuela estaban planeando más ataques contra los israelíes, algunos de ellos inminentes. Detuvimos una bomba de tiempo. Eso fue lo que fue".

El subsecretario de la ONU para Asuntos Humanitarios dijo que el ataque es "otra tragedia que demuestra que no hay un lugar seguro para civiles en Gaza. Las reglas de la guerra deben ser respetadas; los civiles deben ser protegidos. Los Estados deben utilizar su influencia: presión diplomática y económica, condicionando las exportaciones de armas y cooperando en la lucha contra la impunidad". El comisionado general de la UNRWA dijo que "la escuela estaba albergando a 6.000 personas desplazadas cuando fue alcanzada. Las afirmaciones de que grupos armados podrían haber estado dentro del refugio son impactantes. Sin embargo, no podemos verificar estas afirmaciones". Palestinos inspeccionan el lugar de un ataque israelí contra una escuela de la UNRWA que acoge a personas desplazadas, en medio del conflicto entre Israel y Hamás, en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 6 de junio de 2024. (credit: REUTERS/Abed Khaled)

Las afirmaciones de Israel y la ONU una vez más muestran cómo la ONU y otras organizaciones internacionales en Gaza no están haciendo lo suficiente para proteger a los civiles de Hamas. El grupo terrorista ha utilizado sistemáticamente áreas civiles para construir túneles y ha buscado sistemáticamente explotar hospitales, escuelas y varias instalaciones de la ONU y otras internacionales para ocultar a sus hombres armados y a terroristas. Por ejemplo, casi mil terroristas de Hamas entraron al Hospital de Shifa a fines de febrero y principios de marzo, antes de que una redada de las FDI los encontrara allí.

ONGs y silencio de la ONU sobre Hamas

Mil hombres no entran en un hospital y toman el control de partes de él sin que el personal lo note. Sin embargo, en Gaza ha habido una decisión sistemática por parte de ONGs y miembros de la ONU que trabajan allí de nunca mencionar a Hamas y de no monitorear las instalaciones en busca de la presencia de Hamas. De hecho, la mayoría de estos grupos parecen haber prohibido a sus miembros incluso usar la palabra "Hamas", en su lugar hablan de "grupos armados".

Tiene sentido pensar que cuando cientos de hombres entran en un edificio y toman el control de parte de él, pero no llevan uniforme ni armas, no serían llamados un "grupo armado".

Es importante entender el código de silencio aquí. Esto no se debe solo a que la gente no se dé cuenta. Una entrevista reciente con un doctor kurdo que se ofreció como voluntario en el norte de Gaza reveló que Hamas había tomado el control del tercer piso de un hospital como un área "VIP" para sus propios miembros y pacientes favoritos. Los pacientes que no estaban afiliados a Hamas o que se consideraba que estaban afiliados a otros grupos les negaban tratamiento. Cuando ONGs internacionales trabajaban en el mismo hospital, tenían la obligación de informar el hecho de que se negaba el servicio a pacientes por motivos políticos. Sin embargo, solo este doctor kurdo se atrevió a mencionarlo.

Lo que vemos en Gaza es una gran cantidad de evidencia de cómo Hamas utiliza sistemáticamente estas instalaciones civiles, y también un intento sistemático de encubrir al grupo terrorista. Esto obliga a los civiles a estar en áreas con presencia de Hamas. Por ejemplo, en un refugio o escuela, se les debería informar a los civiles que Hamas está utilizando ilegalmente el edificio. Si una persona es administrador de una escuela y docenas de hombres adultos no afiliados a la escuela entran en el edificio y se apoderan de las aulas, esto debería ser reportado y debería existir el deber de advertir a los civiles de la presencia de estos hombres.

El problema en Gaza es que Hamas no solo utiliza sistemáticamente hospitales y escuelas, sino que también hay un silencio sistemático respecto a su presencia en estas instalaciones. La ONU, como una de las organizaciones más poderosas en Gaza, parece haber fallado en proteger a los civiles de la presencia de Hamas.

Afirmar que la presencia del "grupo armado" no puede ser "verificada" es problemático. Debe establecerse un mandato que obligue a la ONU y a otros grupos a monitorear activamente sus instalaciones y verificar que hombres no afiliados no estén ingresando en ellas. Si se detecta la presencia de hombres no afiliados, se debe informar y se debe advertir a los civiles que se refugian allí.