FDI descubre túneles de Hamás para el paso entre casas civiles en Rafah Los soldados descubrieron grandes almacenes de armas escondidos en edificios residenciales en Rafah, que incluían, entre otros, AK-47, municiones, misiles, explosivos y granadas. JERUSALEM POST STAFF By

Footage of Nahal soldiers discovering passageways used by Hamas terrorists to relocate between houses in Rafah, June 14, 2024. (IDF SPOKESPERSON'S UNIT)