"Noa Argamani dijo que eran esclavos", afirma la madre de la rehén Liri Albag

Shira Albag, madre de la observadora del IDF Liri Albag, quien está siendo retenida en la Franja de Gaza, se dirigió el viernes en el Foro de Alcaldes a la información revelada por Noa Argamani sobre el cautiverio en Gaza.

"Noa dijo que eran esclavos, y también lo eran los observadores, incluida Liri," dijo Albag. "Limpiaban su patio, lavaban platos y preparaban comida que no podían comer. Liri estaba en una lujosa villa; le permitieron ducharse después de un mes.

"Después de 40 días, la llevaron a los túneles. Es mucho peor. Solo hay agua salada y poca comida. No tienen ropa para cambiarse," agregó.

Según ella, "Sé esto por las mujeres que regresaron después de 50 días. Han pasado unos 200 días desde entonces y no han visto la luz del día. No han visto a sus madres y padres. Las rehenes liberadas nos contaron que las jóvenes lloraban en el día 50, diciendo que extrañaban a sus madres. No quiero imaginar por lo que están pasando ahora." (Izquierda) Foto de Liri Albag durante su cautiverio; (Derecha) Liri Albag antes de ser secuestrada por Hamás (credit: DAILY MAIL VIA MAARIV)

También presente en el evento estaba Orit Meir, madre de Almog Meir Jan, quien fue rescatado de la cautividad de Hamas. Reveló que su hijo "recibía comida una o dos veces al día, no siempre sabrosa, no saludable, pero no sufría hambre.

"También tenía compañía de Andrey Kozlov y Shlomi Ziv, quienes fueron rescatados junto a él] y por lo tanto no estaba solo", agregó. "Él pensaba que había seguido adelante con mi vida; no sabía que había luchado por él y los otros rehenes."