El Ministerio de Defensa firma orden de compra de espoletas de municiones de empresa en Sderot

El Ministerio de Defensa anunció el domingo que había firmado una orden de adquisición de espoletas de municiones para proyectiles con la compañía Sderot Reshef Technologies a un costo de 120 millones de NIS.

El Ministerio de Defensa anuncia la compra de espoletas para municiones por valor de 210 millones de NIS. 23 de junio de 2024. (Crédito: Ministerio de Defensa).

El CEO del ministerio, el General de División (res.) Eyal Zamir, firmó la orden de adquisición.

Ministerio adquiere productos fabricados en Israel

El ministerio también agregó que al comienzo de la guerra entre Israel y Hamas, había comprado de la compañía espoletas de municiones adicionales por un costo aproximado de 140 millones de NIS.

La compañía está ubicada en Sderot, junto con la mayoría de sus 80 empleados. El Ministerio de Defensa firma una orden de compra para la adquisición de espoletas para proyectiles. 23 de junio de 2024. (credit: Spokesperson and Public Relations Division at the Ministry of Defense)

El ministerio dijo que la compra es parte de su objetivo de promover la adquisición de productos fabricados en Israel, especialmente en áreas consideradas de interés nacional.

Desde el inicio de la guerra, el ministerio señaló que había adquirido productos fabricados en Israel por un costo que asciende a decenas de miles de millones de shekels.